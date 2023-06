Basket : avant son départ, Victor Wembanyama s'offre un dernier match contre Monaco... à Roland-Garros

Ce sera peut-être son dernier match en France avant un bon moment. La star du basket français Victor Wembanyama joue ce jeudi soir avec les Metropolitans 92 (Boulogne-Levallois) contre Monaco. Le joueur est attendu dès la semaine prochaine aux États-Unis pour démarrer sa nouvelle vie en NBA avec les San-Antonio Spurs.

Un Roland-Garros totalement transformé

Mais avant de vivre le rêve américain, il devra affronter en finale du championnat de France Monaco, bien parti pour remporter le titre. Pour crier victoire, les deux équipes vont devoir s'affronter sur le central de Roland-Garros, quatre jours seulement après le sacre de Novak Djokovic. Pour le coup, un parquet scintillant a été installé et le toit du stade fermé pour créer un véritable gymnase.

Une prouesse technique et logistique saluée par Alain Weisz, le directeur des opérations basket des "Mets" : "Roland-Garros était en plein déménagement et il a fallu véritablement que le président Moretton qui est un grand amateur de basket, secoue tout son monde pour qu'on ait une réponse positive. Quand on a des grands joueurs, il faut un beau théâtre. Et le théâtre de Roland-Garros, je crois qu'on ne peut pas trouver mieux", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Le dernier match de Wembanyama ?

Les 15.000 billets ont été vendus en quelques minutes. Un engouement qui s'explique par l'affiche entre les deux meilleures équipes du championnat, mais surtout par la présence de Victor Wembanyama. La nouvelle star du basket tricolore est attendue aux États-Unis jeudi prochain pour la draft NBA. Il pourrait donc jouer son dernier match en France ce jeudi soir, même si son coéquipier Bilal Coulibaly espère qu'il y en aura d'autres. "On essaye d'y aller en étant comme des vainqueurs pour se dire qu'on fait encore un match" ensemble, explique-t-il.

Car si les Metropolitans s'imposent ce jeudi soir, ils auront l'occasion de disputer un deuxième match samedi, toujours sur le Central.