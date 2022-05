Mercato : PSG, Real Madrid... Quel avenir pour Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé était au centre de toutes les conversations dimanche soir aux trophées UNFP, les César du foot. Où va-t-il jouer l'année prochaine ? Au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, dans un autre club ? Le mystère reste total pour le moment. Pour les supporters parisiens, ce mystère sur l'avenir Mbappé est d'autant plus difficile à supporter que leur champion sort d'une saison stratosphérique. Une saison de rêve : meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1, il a explosé tous les compteurs. Sans lui, le Paris Saint-Germain n'aurait sans doute pas été champion.

Un avenir encore incertain

C'est pourquoi tous les regards, dimanche soir, étaient tournés vers la méga star de la Ligue 1, notamment en raison de son avenir, encore incertain. Dès son arrivée sur le tapis rouge, ça a été de la folie. Les fans de clients de Mbappé, hystériques, ont longuement scandé son nom, alors que l'attaquant parisien est déjà rentré à l'intérieur du pavillon Gabriel.

À 22h48, Thierry Henry met fin au faux suspense : "Le meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats est Kylian Mbappé du Paris-Saint-Germain." Le champion du monde de 23 ans a reçu le prix de meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois, et peut-être donc pour la dernière fois, car Kylian Mbappé est en fin de contrat avec le PSG. De nouveau, tel un scénariste hollywoodien, il a prolongé le suspense sur son avenir : "J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour m'approprier la gloire."

"Ça va plus tarder"

Mais Kylian Mbappé a ajouté que sa décision est quasiment prise, avant de quitter la scène et de retrouver une forêt de journalistes encore plus curieux. Cette grande annonce, c'est pour quand ? "Ça va plus tarder", selon l'attaquant, qui évoque une date limite avant le 28 mai prochain, et le début du rassemblement de l'équipe de France, soit encore douze jours d'attente maximum.

Le dernier match de Kylian Mbappé pour la saison, c'est PSG/Metz samedi prochain. Évidemment, tous les acteurs de la Ligue 1 espèrent qu'il va rester. Mais en Espagne, on est certain que l'attaquant du PSG va rejoindre le Real Madrid. Le journal bien informé Marca a annoncé que Kylian Mbappé aurait déjà signé un accord avec le club madrilène la semaine dernière.