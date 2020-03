Le foot à l'arrêt à cause du coronavirus : "On sentait l'inquiétude des joueurs monter"

INTERVIEW

Tous les matchs de football de Ligue 1 et Ligue 2 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, en raison de l'épidémie de coronavirus. Une décision radicale de la Fédération Française de Football qui fait suite aux annonces d'Emmanuel Macron de jeudi 12 mars. Philippe Piat​, président de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, salue au micro d'Europe 1 cette décision des autorités du football, qui pose quand même de nombreuses questions, notamment économiques.

Inquiétude des joueurs

"Nous avons participé nous-mêmes à la réunion de la ligue pour trouver une solution au problème du coronavirus. Une solution aurait été de poursuivre le championnat à huis clos, une autre de l’annuler et une autre de le reporter. Compte tenu des relations que nous avons eu avec les clubs, qui ont évolué avec la réalité de la propagation, on sentait une inquiétude des joueurs monter", raconte Philippe Piat. "Ils avaient peur des conséquences épidémiques et souhaitaient que les matchs soient reportés."

Vers un report de l'Euro ?

Une décision juste, selon lui, mais qui pose deux problèmes pour les compétitions européennes : "La fin de la compétition de la Champion's League actuelle, puisque les huitièmes de finale ont été joués, et la tenue de la compétition européenne qui était prévue en juin... On peut imaginer que mardi l'UEFA qui va se réunir va repousser l’Euro d’un an pour 2021. Et trouver des solutions pour arriver au bout de la Champion's league 2019-2020".

C'est en tout cas ce qui est espéré, mais sans certitudes car l'épidémie progresse rapidement. "Aujourd'hui on est au milieu du gué pour savoir comment ça va se passer", concède le président de la Fédération. "On attend mardi que l’UEFA prenne une décision, et ensuite on pourra essayer de trouver des solutions compatibles avec l'épidémie, et les obligations théoriques de finir le championnat - car il y a des conséquences importantes."

Quelles conséquences économiques ?

Ces conséquences sont essentiellement d'ordre économique, pour les clubs mais aussi pour les joueurs, en particulier de L2. Est-ce que les télévisions vont accepter de payer des droits pour des matchs annulés ? "Cette question a été sur la table. Est-ce qu'on faisait un report des matchs ou une annulation ? Si les matchs devaient être annulés, les diffuseurs seraient probablement amenés à dire 'on ne va pas payer pour une prestation qu'on ne peut pas utiliser'... "

Quant aux joueurs de Ligue 2, il n'est pas à exclure qu'ils soient quand même payés même s'ils ne jouent pas : "On peut imaginer que la situation qui va s’en suivre sera aussi prise en compte comme les autres secteurs économiques du pays", rassure Philippe Piat. Emmanuel Macron a annoncé jeudi la mise en place massive d'un chômage partiel pour les salariés forcés de rester chez eux.