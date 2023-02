Le FC Nantes peut-il réaliser l'exploit face à la Juventus en Ligue Europa ?

Une semaine après le match aller à Turin (1-1), la Juventus se déplace à Nantes jeudi soir, en barrage retour de Ligue Europa. Pour cette rencontre, la Vieille Dame sera privée de deux éléments importants, Federico Chiesa et Paul Pogba, absents du groupe convoqué par Massimiliano Allegri, tout comme Arkadiusz Milik. Mais malgré ces absences, la tâche s'annonce compliquée pour les Canaris même s'ils y croient dur comme fer.

Nantes espère ainsi raviver le souvenir de la demi-finale retour de la Ligue des champions en 1996 quand les hommes de Jean-Claude Suaudeau avaient dominé "la Vieille Dame" (3-2) à La Beaujoire sans toutefois parvenir à se hisser en finale.

La Juve favorite

Cette fois, un succès sera forcément synonyme de qualification et les troupes d'Antoine Kombouaré compteront notamment sur leur dernier rempart Alban Lafont, quasiment infranchissable dans sa cage à l'aller, et leur leader technique Ludovic Blas, buteur au Juventus Stadium, pour faire la différence.

Sur le papier, la Juve sera largement favorite contre des Nantais guère fringants en championnat (13e) mais le club italien n'est pas non plus souverain cette saison. De quoi donner des idées au FCN devant son public malgré un effectif bien moins prestigieux que celui de son adversaire.

Rennes sous pression

Rennes devra pour sa part renverser la vapeur face au Shakhtar Donetsk après sa défaite à Varsovie (2-1). Les Bretons, mal en point depuis plusieurs semaines, ont repris quelques couleurs dimanche en s'imposant contre Clermont (2-0) en Ligue 1.

Monaco est en revanche dans une situation beaucoup plus avantageuse avant d'accueillir le Bayer Leverkusen, battu en Allemagne 3-2. Euphoriques et invaincus en 2023, les Monégasques, 3e de L1, ne devraient pas avoir trop de soucis à se faire face à un opposant en difficulté, qui vient de se faire battre à domicile par Mayence (3-2) en Bundesliga.

En dehors des représentants français, tous les yeux seront braqués sur Old Trafford où Manchester United reçoit le Barça après avoir tenu le choc au Camp Nou (2-2). Solidement installés en tête de la Liga, les Blaugrana ne sont pourtant assurés de rien alors que MU a le vent en poupe et a fait le plein de confiance contre Leicester (3-0). Après le Barça, les Mancuniens ont rendez-vous avec Newcastle dimanche en finale de la Coupe de la Ligue. Une victoire leur offrirait leur premier trophée en six ans.