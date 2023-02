«C'est fort compromis» : un retour de Karim Benzema en équipe de France est-il encore possible ?

Deux mois après son annonce mettant fin à sa carrière en équipe de France, Karim Benzema continue d'éclabousser sur la scène européenne. Auteur d'un doublé mardi soir lors de la détonante victoire du Real Madrid à Liverpool (5-2), le Ballon d'or 2022 ne semble pas vouloir revenir sur sa décision concernant les Bleus. De quoi nourrir les regrets parmi les consultants présents dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

Un rappel de l'attaquant du Real Madrid paraît peu probable alors que Didier Deschamps doit communiquer sa liste des joueurs sélectionnés pour les éliminatoires de l'Euro 2024 le 16 mars prochain. L’avant-centre du Real Madrid avait annoncé sur Twitter la "fin" de sa carrière internationale, lundi 19 décembre, au lendemain de la défaite de la France en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. "J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a écrit sur son compte Twitter le Ballon d'Or 2022, qui fête ses 35 ans ce lundi, en accompagnant son message d'une photo de lui-même sous le maillot de l'équipe de France.

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nuevepic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

"Il a pris acte"

Alors que l'heure était à la réconciliation, cette nouvelle séparation brutale entre les Bleus et Karim Benzema nourrit des regrets. Présent dans Europe 1 Sport, Dominique Grimault est formel : il souhaite un retour de KB9 chez les Bleus. "Il a fait un sans-faute hier soir contre Liverpool. C'est un joueur qui imprime à jamais son nom dans l'histoire du Real Madrid et il aurait pu le faire en équipe de France. Il aurait pu être le meilleur numéro 9 de l'histoire du football français", a déclaré le consultant.

Un avis partagé par Patrick Julliard qui pense, toutefois, que la seule présence de Didier Deschamps demeurera un obstacle pour un retour possible de la star Madrilène : "Je pense qu'il a pris acte que tant que Didier Deschamps est là, il y aurait toujours un problème relationnel. Je fais référence à la manière dont sa blessure a été traitée durant le mondial", a justifié ce dernier avant de poursuivre : "L'équipe de France amènerait plus de malentendus que de plaisir" pour le Ballon d'or 2022.

L'hypothèse d'un retour de Karim Benzema sous le maillot tricolore paraît donc impossible sous l'ère Didier Deschamps. Ce qui l'amènerait à 2024, après l'Euro. Il aurait alors 38 ans… Pour rappel, le sélectionneur des Bleus est en contrat avec les Bleus jusqu'à cette compétition. "C'est fort compromis pour qu'on le revoit", a ainsi enchaîné de manière pessimiste l'ancien Bordelais Alain Giresse. Ce dernier s'est montré catégorique : "Malheureusement pour la France, et pour lui, la page est tournée."