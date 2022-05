La Roma remporte la première édition de la Ligue Europa Conférence contre Feyenoord

La Roma a remporté mercredi la première édition de la Ligue Europa Conférence en s'imposant 1-0 devant Feyenoord à Tirana. Les hommes de José Mourinho ont inscrit le seul but de la rencontre sur leur premier tir cadré, un enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de l'extérieur du gauche de Nicolo Zaniolo sur une ouverture de Gianluca Mancini dans le dos de la défense néerlandaise (32e).

Des incidents racistes en tribune

Pour le club de la ville éternelle, il s'agit de son premier trophée européen depuis 1961 et une victoire en… Coupe des villes de foires. Pour l'entraineur portugais de la Roma, José Mourinho, c'est une cinquième victoire en autant de finales européennes disputées, que ce soit avec Porto, Chelsea, Manchester United et donc Rome. Il devient le premier entraineur à gagner les trois Coupes d'Europe : Ligue des Champions, Europa League et Europa League Conference.

Dans cette finale soporifique, la rencontre restera marquée par des incidents en tribune. En effet, les supporters hollandais ont jeté des bananes en plastique sur l'attaquant anglais Tammy Abraham.