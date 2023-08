Kylian Mbappé réintégré au groupe parisien : et maintenant ?

Il ne figurait plus dans les plans du Paris Saint-Germain. Mais trois semaines après sa mise à l’écart, Kylian Mbappé est de retour avec l’équipe première. Les relations entre le PSG et l’attaquant de l’équipe de France se sont nettement réchauffées ce week-end. Au point que l’on parle même de prolongation de son contrat qui se termine en juin 2024. Un revirement de situation qui arrive au moment où le PSG a semble-t-il plus que jamais besoin d’un buteur de son standing.

"La vitesse de Kylian Mbappé peut être une arme supplémentaire"

Le match nul et vierge face à Lorient a montré les lacunes offensives du nouveau PSG, plus homogène, plus combatif, mais beaucoup moins talentueux offensivement. Si cela n’a pas eu d’impact sur le retour de Kylian Mbappé, c’est forcément une aubaine pour Alain Roche, ancien directeur sportif parisien. "À un moment, il faut des personnes qui fassent la différence par une passe, par une accélération, par les percussions. Ça amènera aussi de la profondeur parce que cette équipe ne va pas toujours archi dominer les équipes qu'elle va rencontrer. La vitesse de Kylian Mbappé peut être une arme supplémentaire", affirme-t-il.

"Il lui faut absolument être le vrai leader"

Reste à savoir comment Kylian Mbappé va s’intégrer dans ce nouveau système. S’il ne va pas le déséquilibré, ou au contraire le sublimer. Et dans quelle condition physique et psychologique il va revenir après 3 semaines de purgatoire. Une situation qui n’inquiète pas Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG. "Vous savez, il va revenir, remonté comme une pendule. Il va revenir avec la motivation, l'envie. Dans cette année, il lui faut absolument être le vrai leader. Je lui conseille de prendre les choses en main et de le montrer sur le terrain, ce serait l'idéal pour que le PSG puisse s'imposer", juge-t-il.

Après une journée de repos ce lundi, le PSG et donc Kylian Mbappé retrouvera le chemin de l’entraînement ce mardi. En ligne de mire, un déplacement à Toulouse samedi, pour ce qui pourrait être le premier match officiel de la saison de la star parisienne.