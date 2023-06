Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain cet été ?

La star française du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a informé son club lundi par courrier qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire qui lui permet de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Que Mbappé ait devancé la date butoir, fixée au 31 juillet, peut être interprété comme un choix ferme et définitif, sur lequel il ne reviendra pas. Mais cela peut aussi ressembler à un bras de fer pour obtenir de nouvelles garanties sportives et/ou une nouvelle rallonge financière. Au sein du club, cette hypothèse a des partisans. Dans un communiqué publié mardi, l'attaquant du PSG indique n'avoir jamais discuté d'une prolongation de contrat avec son club au-delà de 2024.

L'attaquant de 24 ans avait pris tout le monde à contrepied en mai 2022 en prolongeant au PSG, quelques jours avant l'expiration de son contrat. Le président Nasser Al-Khelaïfi était venu lui-même annoncer la grande nouvelle, sur la pelouse du Parc des Princes avant l'ultime match de la saison, le buteur posant à ses côtés avec un maillot "Mbappé 2025".

Kylian Mbappé n'active pas son option et surprend tout le monde

Le club avait à l'époque communiqué sur une extension de trois ans, mais, en réalité, il s'agissait d'un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire (saison 2024-2025) que le N.7 parisien pouvait décider d'activer, ou non. Lundi, par courrier, il a décidé de renoncer à cette option. Ce qui peut paraître étonnant lorsque l'on réécoute ce que disait Kylian Mbappé, il y a trois semaines, au micro d'Europe 1, après avoir reçu le titre de meilleur joueur de Ligue 1. "Je jouerais au Paris Saint-Germain l'année prochaine. J'ai encore un an de contrat donc je vais honorer mon contrat", avait-il affirmé.

Que s'est-il passé depuis ? Le joueur a encore un an de contrat jusqu'en juillet 2024. Mais dès janvier, il pourra s'engager librement, sous-entendu gratuitement avec le club de son choix. Hors de question pour le PSG, a confirmé une source proche du dossier à Europe 1. Le club parisien avait acheté Kylian Mbappé à Monaco pour la modique somme de 180 millions d'euros en 2017. Le joueur doit laisser de l'argent dans les caisses et pour cela, la star doit au préalable prolonger son contrat.

Un énième bras de fer ?

Autrement dit, le compte à rebours est enclenché, même si cela ressemble fortement à un jeu de dupes. Car même si le PSG parvenait à obtenir cette prolongation, vu les relations de plus en plus tendues entre les deux parties, Mbappé pourrait tout de même partir dès cet été contre une somme record. Le Real Madrid l'attend depuis des années, les clubs anglais aussi... Révolution ou énième coup de pression d'un joueur qui se sait incontournable et qui veut négocier les meilleures conditions financières et sportives ? Le feuilleton ne fait que commencer, mais il enflamme déjà la planète foot.