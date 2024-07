JO Paris 2024 : le Français Sasha Zhoya autorisé à défiler en jupe pour la cérémonie d'ouverture

Le jeune athlète Sasha Zhoya a été autorisé à défiler en jupe pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris vendredi soir, parmi "au moins trois" sportifs de la délégation française ayant demandé à porter des tenues remaniées, a indiqué le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à l'AFP mercredi. "Depuis hier après-midi (mardi), la décision a été prise d'accéder à toutes les demandes", au nombre d'"au moins trois" parmi les plus de 550 sélectionnés olympiques français, a expliqué le CNOSF.

"En 2024, on peut tout mettre, il n'y a pas d'homme, femme, dans la mode maintenant"

Dans une série documentaire sur les préparatifs des JO 2024 diffusée sur France 2 lundi, Zhoya, suivi lors des essayages des uniformes créés par Berluti, la marque de LVMH qui habille la délégation française pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine, demande à porter une jupe. "Si les femmes ont le droit de mettre le pantalon, ça pourrait être bien aussi si les hommes pouvaient avoir le choix de mettre la jupe", revendique le jeune espoir du 110 m haies (22 ans). "En 2024, on peut tout mettre, il n'y a pas d'homme, femme, dans la mode maintenant."

Outre Zhoya, le CNOSF a accédé aux requêtes de quelques autres sportifs, a-t-il indiqué à l'AFP. Parmi elles, celle de l'heptathlonienne vice-championne d'Europe Auriana Lazraq Khlass, qui avait dans un premier temps regretté sur les réseaux sociaux de ne pas pouvoir porter l'uniforme masculin.

Brad Pitt, Lewis Hamilton... Ces stars qui ont déjà enfilé la jupe

Berluti a initialement pensé des ensembles veste sans manches et jupe ou pantalon pour les sportives de la délégation française, et veste à manches longues et pantalon pour les sportifs. En adoptant la jupe, Zhoya ne fait en réalité que suivre la mode. Si Jean-Paul Gaultier et Marc Jacobs déclinent le kilt depuis déjà plusieurs décennies, de nombreux noms du luxe mettent la jupe pour homme à l'honneur ces dernières saisons, parmi lesquels Dior, dont le hurdleur est l'égérie.

Encore rares en magasin comme dans la rue, les jupes pour hommes s'invitent toutefois de plus en plus sur les tapis rouges, y compris chez les hommes hétérosexuels et cisgenre. Si les acteurs Brad Pitt, Oscar Isaac et Robert Pattinson ont fait sensation en arborant leur jupe lors de premières ou défilés, les sportifs ne sont pas en reste. Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton est un habitué de ce style, tout comme le basketteur Russell Westbrook.