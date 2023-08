JO-Paris 2024 : «Je souhaite des Jeux sociaux et écologiques», revendique Alexis Corbière

Des milliards d'euros ont été débloqués afin d'accueillir les Jeux olympiques dans la capitale en 2024. Malgré la joie et l'impatience d'héberger l'une des compétitions sportives les plus regardées dans le monde, de nombreux débats persistent autour de l'événement, notamment les décisions prisent par le gouvernement.

Par exemple, la préfecture de police de Paris a demandé le retrait des célèbres boîtes vertes tenues par les bouquinistes pour l'occasion. Au micro d'Europe 1, le député de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, est revenu sur ces futurs Jeux décriés par certains.

Un budget mal réparti ?

L'ensemble du budget accordé servira surtout à la construction du village olympique, ce que déplore Alexis Corbière après avoir insisté sur le fait que son département soit sous-équipé d'un point de vue sportif et se trouve bien en dessous de la moyenne nationale. "Il y a une certaine déception", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

Le député en a profité pour aborder le sujet des travailleurs employés sur les chantiers pour préparer cette compétition. "Il y a des chantiers importants sur lesquels beaucoup de grosses entreprises utilisent quand même beaucoup de gens avec des situations de sans-papier, de précarité, ce qui me déplaît fortement. Le droit du travail, ça existe !", s'exclame-t-il. Le député LFI demande alors une inspection du travail pour tous les travailleurs de l'ombre sur ce chantier.

"Je n'éteins pas mon cerveau d'homme révolté"

Amateur de sport, Alexis Corbière refuse néanmoins d'éteindre son "cerveau d'homme révolté, d'homme qui veut la justice et l'égalité, qui est du côté des travailleurs, de ceux qui produisent pour obtenir un spectacle sportif".

Le député de Seine-Saint-Denis a avoué qu'un bon nombre de ses amis sont toujours "très critiques vis-à-vis de ces Jeux et auraient considéré qu'il ne fallait pas les accueillir". Sur ce point, l'ancien conseiller de Paris est un peu plus nuancé. "Je souhaite des Jeux sociaux, des Jeux écologiques et que les promesses faites par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris", détaille le député LFI.

Le but étant notamment d'aider les jeunes de Seine-Saint-Denis, où le député a rappelé qu'un enfant sur deux ne sait pas nager par manque de moyens et d'équipements sportifs. Alexis Corbière a également abordé la question du prix exorbitant des places pour assister à l'événement.

Sujet qui a beaucoup été critiqué lors de la mise en vente des billets. "Je ne voudrais pas que les gamins de Seine-Saint-Denis regardent uniquement à la télé un spectacle qui se déroule à quelques kilomètres de chez eux". Le but étant alors de ne pas trop "s'éloigner de l'esprit olympique".