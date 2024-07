JO Paris 2024 : Chinois, Espagnols, Mexicains... Ces touristes qui prennent leurs marques dans la capitale

Le monde est en train d'arriver à Paris. À l'occasion des Jeux olympiques 2024, les touristes internationaux prennent leurs marques dans la capitale. Beaucoup sont venus exprès dans la Ville lumière pour les JO, mais d'autres non. C'est le cas par exemple d'une passante chinoise, originaire de Shanghai, et qui visite Paris et ses monuments en toute quiétude. "Paris est très propre et très calme, c'est formidable. Il n'y a personne dans la rue", se réjouit-elle.

"J'adore la nourriture française qui est tout simplement succulente"

En bord de Seine, d'autres Chinois qui habitent Hong-Kong, shorts rouges et drapeaux à la main, ont le sourire. Ils viennent encourager leur fameuse équipe de tennis de table et s'entraînent déjà à entonner l'hymne chinois.

Alejandro, Espagnol, est lui à Paris pour voir les épreuves d'équitation. Son séjour a très bien commencé grâce aux excellents restaurants parisiens. "J'adore la nourriture française qui est tout simplement succulente. Notamment la 'cocotte à moules'", les fameuses moules marinières et les frites qui plaisent à tout le monde.

Et particulièrement à ces touristes mexicains qui aimeraient assister au grand show sur la Seine. "On voudrait voir la cérémonie d'ouverture, mais les billets sont vraiment très chers, alors on en profite pour visiter Paris", admettent-ils. Des touristes qui n'ont d'yeux que pour la tour Eiffel, munie de ses anneaux olympiques.