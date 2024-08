EN DIRECT - JO de Paris 2024 : les pongistes tricolores remportent la médaille de bronze

Les footballeurs français visent l'or pour la première fois depuis 1984, avec une finale contre l'Espagne qui semble favorite (18h00). Les pongistes, battus jeudi par la Chine, se sont offerts la médaille de bronze face au Japon, tandis que les basketteuses affrontent la Belgique en demi-finale.

Tennis de table : les Bleus en bronze par équipe !

Les pongistes français Félix Lebrun, son frère Alexis et Simon Gauzy ont remporté le bronze du tournoi par équipes aux dépens des Japonais (3-2), apportant à la France sa 55e médaille olympique de ces Jeux, vendredi dans l'Arena Paris Sud. Avec le bronze glané par Félix Lebrun en simple dimanche dernier, ce podium est le quatrième de l'histoire du tennis de table tricolore, après l'argent en simple ramené de Barcelone-1992 par Jean-Philippe Gatien et le bronze décroché à Sydney-2000 par ce même Gatien associé à Patrick Chila en double messieurs.

Paul Jenft, seulement 8e du combiné d'escalade

Considéré comme l'étoile montante de l'escalade, le Britannique Toby Roberts s'est emparé de l'or olympique en combiné vendredi au Bourget, grâce à une régularité exemplaire en bloc et difficulté, loin devant le Français Paul Jenft. Outsider, le Chambérien de 21 ans, n'a pas fait de miracle sur les murs du Bourget, malgré les nombreux encouragements des 6.000 personnes présentes en tribunes. Sans compléter un seul des quatre blocs de la première phase de compétition, il était condamné à l'exploit en difficulté pour aller chercher un podium. Mais, visiblement émoussé, il a chuté aux deux tiers de la paroi, avant de longuement saluer les spectateurs.

Football : Thierry Henry au paradis ?

"Je suis en train de vivre un rêve, je n'ai pas envie de me réveiller", a lancé Thierry Henry, le sélectionneur olympique qui a conduit les Bleus jusqu'à une finale inattendue contre l'Espagne au Parc des Princes. Quoi qu'il arrive, les Français rapporteront la deuxième médaille de l'histoire du foot tricolore aux JO, après l'or de 1984 à Los Angeles. Face à une Espagne favorite, plus que jamais puissance N.1 du foot.

Les basketteuses bleues veulent monter une marche

Les basketteuses disputent vendredi (21h00) à Bercy contre la Belgique leur quatrième demi-finale olympique d'affilée. Pour faire mieux que le bronze de Tokyo en 2021 et imiter les "Braqueuses" de Céline Dumerc, médaillées d'argent en 2012, les Bleues devront écarter les "Belgian Cats", leurs nouvelles "meilleures ennemies".

Entraînées par le Français Rachid Meziane, entraîneur-adjoint de la France à Tokyo, les Belges avaient dominé les Bleues en demi-finale de l'Euro-2023 pour conquérir leur premier titre de championnes d'Europe. Dans l'autre demi-finale, les Américaines affrontent les Australiennes (17h30) dans leur route vers un huitième titre qui ne fait guère de doute.

Lebrun & Co pour le bronze

Après leur défaite contre les favoris chinois en demi-finale du tournoi par équipes, trois Mousquetaires du "ping" français, Félix Lebrun 17 ans, son frère Alexis 20 ans et Simon Gauzy 29 ans, peuvent décrocher le bronze, contre les Japonais. Ce serait la deuxième de ces JO après celle de Félix dans le simple. Histoire de prendre date en vue des prochains Jeux de Los Angeles.

Canoë-kayak sprint : les trois embarcations françaises s'arrêtent en demies

Les trois embarcations françaises, le canoë biplace féminin sur 500 m, le kayak biplace féminin sur 500 m et le canoë monoplace sur 1.000 m, engagées vendredi sur le bassin du stade nautique de Vaires-sur-Marne, se sont arrêtées en demi-finales des JO-2024. Cinquièmes des derniers Championnats du monde en 2023 à Duisbourg, Manon Hostens et Vanina Paoletti ont pris la 9e place de leur demi-finale du K2 500 m et disputeront la finale B à 13 heures pour l'honneur.

Quatrième à Tokyo sur le C1 1.000 m, Adrien Bart a été au contact pour prendre l'une des quatre premières places de sa demi-finale pour se hisser en finale A, mais a fini par voir les deux bateaux hongrois passer devant et a terminé 6e. Déjà éliminé en demies avec Loïc Léonard en C2 500 m jeudi, Bart participera à la finale B à 13h40. Enfin, Eugénie Dorange et Axelle Renard ont pris la 5e et dernière place de leur demi-finale en C2 500 m et sont également reversées en finale B à 12h40.

Les athlètes français seront célébrés sur les Champs-Élysées le 14 septembre

Le public pourra célébrer les athlètes français le samedi 14 septembre sur les Champs-Élysées, à l'issue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, a annoncé vendredi Emmanuel Macron sur X. "14 septembre 2024. Avenue des Champs-Élysées. Rendez-vous pour célébrer nos athlètes", a écrit le chef de l'État.

"Cette parade olympique de l'équipe de France unie, accompagnée de ceux qui auront contribué au succès des Jeux (...) permettra à tous les Français d'Ile-de-France et de province de venir profiter d'un moment exceptionnel de communion avec nos sportifs", souligne l'Élysée. Cette décision a été prise en accord avec Paris-2024, les comités olympique et paralympique français et la mairie de Paris, ajoute la présidence, qui précise encore que les athlètes seront accueillis à l'Élysée à l'issue de la parade.