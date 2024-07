JO 2024 : le rugby à 7 signe la première épreuve de la compétition, Antoine Dupont attendu au tournant

Depuis l'arrivée d'Antoine Dupont dans le groupe olympique en février, les rugbymen français ont à chaque fois au moins finis sur le podium des tournois qu'ils ont disputés. L'apport sportif du demi de mêlée, indéniable, fait l'unanimité au sein de l'équipe, à commencer par son coéquipier Théo Forni.

"Ça fait monter le niveau tout le monde. Les lumières sur le rugby à sept ont augmenté. Du coup, chacun veut prouver sa valeur et son niveau. Ça n'a fait que progresser l'équipe", détaille le joueur.

"J'ai pris de l'expérience pour mieux gérer mon énergie"

Une progression sportive donc, mais aussi mentale à l'approche d'un événement aussi énorme que les J.O selon Stéphane Paré, l'un des cadres de l'équipe. "C'est un joueur qui apporte la gagne partout où il passe et il gagne. Et on espère que cette culture de la gagne, il va aussi l'avoir avec nous et nous emmener avec lui", ajoute-t-il.

Une culture de la gagne qu'Antoine Dupont se sent prêt à appliquer sur le terrain. "J'ai pris de l'expérience pour mieux gérer mon énergie, pour mieux gérer les espaces sur le terrain. Ça donne du crédit, ça valide le travail qui a été fait et ça nourrit encore plus notre ambition pour ces Jeux", explique le demi de mêlée au micro d'Europe 1.

Et les coéquipiers de la star toulousaine pourront aussi compter sur son expérience pour affronter la pression du Stade de France et de ses 80.000 spectateurs.