JO-2024 : la flamme olympique arrive à Marseille, une fierté pour les habitahts

En espérant que la météo soit de la partie, la rade marseillaise, dans toute son étendue, permettra d’assister à cette parade avec 1.024 embarcations qui escorteront le Belem. Et pour tous ceux qui vont y assister, l’excitation monte, comme dans le port de l’Estaque au nord de la ville.

>> À LIRE AUSSI -La flamme olympique arrive à Marseille : 2.000 embarcations attendues pour accueillir le Belem

La flamme au large de cette rade authentique, les pécheurs comme Sylvestre n’en reviennent toujours pas. "Ah ouais, c’est excellent ! Il y a une fierté, bien sûr. C’est une belle rade, c’est splendide et c’est préservé, tant mieux", raconte, les yeux pleins d'étoiles, ce pécheur.

Un honneur pour les Marseillais

L’excitation monte également dans les clubs sportifs qui feront des démonstrations en mer toute la journée comme avec les joutes. Dylan, membre du club de La Fine Lance Estaquéenne, finit en compagnie de son père de bichonner les deux bateaux traditionnels qui prendront la mer. "C’est vrai qu’on est excité, car ce n'est pas souvent qu’il y a des caméras qui viennent nous regarder. On sera vraiment à côté du Belem. Donc c’est un honneur pour nous aussi et on va faire en sorte que tout soit beau", explique-t-il.

Et une vue imprenable pour ces sportifs qui seront en mer dès ce matin à l’image du président des rameurs de Marseille Alain Délia. "Nous, on sera aux premières loges ! Il ne fallait pas le rater ce moment. La flamme, on la verra pas de sitôt ! Notre désir le plus profond, c'était de voir arriver le Belem sous voile car c’est extraordinaire !", livre-t-il avec fierté.