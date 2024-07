JO-2024 : Emmanuel Macron reçoit le patron du CIO à dix jours des Jeux de Paris

Emmanuel Macron doit recevoir mardi après-midi le président du Comité international Olympique Thomas Bach à l'Élysée pour faire "un tour d'horizon de la préparation des Jeux de Paris" qui débutent dans dix jours, a annoncé l'Élysée. "A dix jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et alors que la France s'apprête à accueillir le monde lors de cet événement international", ils "évoqueront également leur mobilisation commune au profit du respect de la trêve olympique ainsi que pour la contribution du sport aux objectifs de développement durable", a déclaré la présidence française dans un communiqué.

Le chef d'État "rappellera que la France est prête" à recevoir athlètes, visiteurs et délégations "dans les délais et les budgets prévus et avec le niveau d'ambition espéré", selon le communiqué.

Autre dossier sur la table : l'attribution finale des JO-2030 aux Alpes françaises. Cette attribution doit se faire avant l'ouverture des JO de Paris, mais il manque encore la garantie de l'État français qui doit normalement être matérialisée par un décret du Premier ministre. La dissolution de l'Assemblée a suspendu le processus en cours.

Interrogé en marge d'une visite à l'Insep mardi matin, le président du CIO, Thomas Bach a répondu qu'il "allait discuter" avec Macron de "toutes les questions qui les intéressent". "On a une situation constitutionnelle particulière, on va voir comment sous ces conditions très particulières cette lettre peut être écrite et envoyée en bon temps avant la décision finale qui doit se passer la semaine prochaine", a-t-il dit, répondant en français.

"La session est le 24"

Interrogée sur un éventuel report de cette attribution, Thomas Bach a répondu : "la session est le 24 et ça, c'est fixe. Maintenant, on verra, on a encore quelques jours, mais pas trop de temps", a-t-il ajouté. Récemment interrogé sur le sujet par l'AFP, le président du comité olympique français, David Lappartient avait interrogé : "Est-ce qu'un engagement fort, écrit, du président de la République pourrait supplanter ce fameux décret ou acte juridique d'un Premier ministre pour le CIO ?".

"La lettre qu'on a dans la candidature, c'est une lettre du président de la République et un engagement du président de la République. Et le président de la République ne prendrait pas un risque énorme dans la mesure où la quasi-totalité des partis politiques sont quand même favorables aux Jeux Olympiques de 2030", avait-il assuré.

"J'ai l'impression que c'est un peu comme dans un dessin animé de Disney. Ça finit toujours par un happy end", avait-il ajouté, confiant. Emmanuel Macron, qui a évoqué une année de "fiertés françaises", s'est beaucoup investi dans les préparatifs des JO de Paris, en visitant de nombreux chantiers. Il entendait continuer jusqu'au bout, mais s'est quelque peu mis en retrait depuis les élections législatives anticipées qui ont plongé la France dans la crise politique, sans gouvernement stable en vue, juste avant cet événement sportif majeur.