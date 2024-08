Jeux paralympiques : avant la cérémonie d'ouverture, le relais de la flamme se poursuit dans les rues de la capitale

La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024 aura lieu ce mercredi soir, place de la Concorde. En attendant, le relais de la flamme continue dans la capitale. À 10 heures, au siège de l'UNESCO, le vice-champion paralympique du 100m et du 200m aux Jeux d'Athènes, le Français Clavel Kayitare, torche à la main, fend la foule. Un relais festif qui promet, selon lui, une belle ambiance dans les stades ces prochains jours : "J'espère qu'on aura la même ferveur qu'il y a une quinzaine de jours et je pense que, le public, sera au rendez-vous sur les sites paralympiques".

"Ils sont à Paris, c'est un vrai bonheur pour nous"

Deux millions de billets ont déjà été vendus selon le comité d'organisation et Pierre, venu en famille pour voir la flamme, a déjà pris ses places : "On a déjà pris pas mal de billets pour pouvoir aller supporter les para-athlètes. C'est beaucoup de respect, de considération et d'amour, c'est très important. En plus, ils sont à Paris, c'est un vrai bonheur pour nous". Un vrai bonheur que sa fille Coline attend avec impatience : "Je vais aller au para-volley, au para-basket. Et c'est dommage, on n'a pas eu de place pour le cécifoot".

Et en attendant d'aller voir à nouveau les athlètes dans les stades, le relais de la flamme paralympique se poursuit toute l'après-midi avec notamment l'acteur chinois, Jackie Chan, attendu vers 17h30, rue Vieille du Temple, dans le 4e arrondissement de Paris. L'allumage de la vasque aura lieu ce soit lors de la cérémonie d'ouverture.