«Je supporterai le Maroc» : les franco-marocains rêvent de voir les Lionnes de l'Atlas s'imposer face aux Bleues

C'est un match hautement attendu des deux côtés de la Méditerranée. La France affronte ce mardi 8 août, à partir de 13 heures, l'équipe du Maroc en huitième de finale, à l'occasion de la Coupe du monde féminine. Une rencontre qui en rappelle une autre, celle de la rencontre masculine entre les deux pays au Qatar, lors de la Coupe du monde masculine de 2022. Un match à la saveur particulière pour les supporters Franco-marocains. Un maillot de football sur le dos, Icham, petit garçon franco-marocain de huit ans, n'hésitera pas une seconde en allumant sa télévision cet après-midi : "Je supporterai le Maroc", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

"Mon pronostic ? 1-0 pour le Maroc"

Son père Moustapha, aussi fan de football, est du même avis. Il voit dans ce huitième de finale un bon moyen de se rattraper après la défaite contre la France lors du dernier Mondial masculin. "Il paraît que les filles vont prendre leur revanche. Mon pronostic ? 1-0 pour le Maroc", estime le père de famille.

Mourad, patron d'un restaurant oriental, est, lui, plus partagé. Son cœur balance entre la France et son pays d'origine à chaque confrontation entre les deux équipes. Mais aujourd'hui, c'est bien l'équipe marocaine qu'il encouragera. "Je suis Franco-marocain, mais bien sûr, lors d'un match comme ça, je suis pour l'équipe du Maroc. Par contre, si c'était la France contre un autre pays, je serais pour la France", explique-t-il.

Un engouement pour l'équipe

Et l'engouement derrière les Marocaines est fort. Brahim, gérant d'un bar à chicha, le constate à chaque match des Lions de l'Atlas depuis le début du tournoi. "On diffuse tous les matches des Marocaines. Et à chaque fois, c'est complet. Des fois, il y en a même qui viennent regarder derrière les vitres. Ce sont très souvent des franco-marocains qui sont fans et qui viennent quasiment tout le temps", précise-t-il.

Le patron a d'ores et déjà prévu d'installer davantage de sièges dans son bar pour accueillir un maximum de supporters ce mardi après-midi.