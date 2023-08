France-Maroc : «Cela va être un match plein d'émotions», témoigne Sakina Karchaoui

Née dans les Bouches-du-Rhône de parents marocains, Sakina Karchaoui aborde le huitième de finale de la France au Mondial avec "émotion", ce mardi 8 août à Adélaïde, en Australie. Une rencontre face au Maroc qui résonne dans le cœur de cette défenseure attachée à ses racines familiales. "Mes deux parents sont 100% marocains, j'ai des frères et sœurs qui sont nés au Maroc. C'est sûr que j'ai été chambrée à ce niveau-là", a glissé la joueuse du Paris Saint-Germain, ce samedi 5 août, en conférence de presse.

Une relation fusionnelle avec sa famille

"On connaît la place que le Maroc a dans notre famille, au même titre que la France. Cela va être un match plein d'émotions et ça nous fera payer un peu la Coupe du monde des garçons où il y a eu le France-Maroc, donc c'est toujours un plaisir de jouer contre le Maroc", a prolongé l'ancienne Montpelliéraine, sourire aux lèvres. "Je suis fière de mes origines, mais malheureusement, il faudra gagner, donc je ne leur souhaiterai pas le meilleur pour ce match".

La défenseure latérale aura tout de même un soutien familial auprès d'elle, car sa cadette Youssra a fait le voyage pour l'Australie, au contraire de ses deux autres sœurs et de son grand frère. Le France-Maroc résonne d'autant plus dans l'esprit de la joueuse de 27 ans que cette dernière accorde une relation fusionnelle avec sa famille, l'un de ses socles les plus solides.