«Je plane, quelle émotion !» : à Buenos Aires, les Argentins au septième ciel après la victoire

Ce lundi rime avec déception et tristesse pour les supporters français, et avec joie pour les supporters argentins. Les ciel et blanc ont remporté leur troisième étoile de champion du monde dimanche soir au Qatar après une finale extraordinaire. Double buteur pendant cette rencontre, Lionel Messi, remporte son premier titre de champion du monde, le seul qui manquait à son immense palmarès. À Buenos Aires, la fête est partie pour durer plusieurs jours.

"On est heureux, merci !"

Des "Allez Messi", des trompettes, des percussions dans tous les sens, et une marée blanche et bleue qui se déverse dans la rue. Les Argentins exultent, comme Ornella, 16 ans. "Je plane, je plane ! Quelle émotion ! On a tellement souffert et désiré ce moment, on est tous heureux, on est unis !"

L'union et la solidarité sont des mots qui reviennent très souvent. "Je suis heureuse, heureuse ! La France a été un beau rival, mais on a toujours eu foi en notre victoire. On savait qu'on allait souffrir parce que nous, les Argentins, on est nés pour souffrir. On est toujours au bord du précipice et là, on est heureux, merci !" lance Griselda, 58 ans, les larmes de joie aux yeux. Même dans la fête, les Argentins font référence aux difficultés quotidiennes, notamment économiques et c'est justement pour cette raison qu'ils savourent aujourd'hui cette ivresse comme une parenthèse.