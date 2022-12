«Mbappé, ce n'est pas ton heure !» : à Paris, les Argentins exultent après la victoire

"C'est une joie immense !" Maxime, franco-argentin, ne cache pas sa joie après la victoire de l'Albiceleste en finale de la Coupe du monde contre les Bleus. Après presque trois heures d'un ascenseur émotionnel interminable et insoutenable, la joie libératrice peut enfin éclater dans cette salle d'un petit bar de supporters argentins. "Cette victoire est immense parce que ça fait très longtemps que l'Argentine n'a pas gagné ! Je suis très content, on va continuer à faire la fête", lâche-t-il au micro d'Europe 1. Tandis qu'à l'image d'un Kylian Mbappé muet, les Français se terraient dans un silence empli de déception, ici un seul nom est sur toutes les lèvres (et sur les maillots) : Lionel Messi.

Messi a écrit le livre du football

"Ce soir, il vient d'écrire l'histoire du football. Messi vient de gagner la Coupe du monde. Il a tout gagné dans sa vie", rappelle Ugur. "Meilleur joueur du monde, Messi a écrit le livre du football, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance, c'est du travail ! Il a ramené la coupe à la maison", renchérit un peu plus loin Giovanni. Et de crier : "Mbappé, ce n'est pas ton heure !"

Une dernière Coupe du monde qui se termine en troisième étoile pour Lionel Messi, 35 ans, c'était le rêve de ces supporters. Et maintenant que le natif de Rosario a réalisé l'exploit, une fête mémorable est à l'ordre du jour pour tous les Argentins à travers le monde, même ceux qui vivent à Paris. Et ils ne s'en sont pas privés.