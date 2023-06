Cyclisme : Tadej Pogacar s'offre son deuxième titre national après sa victoire sur la course en ligne

Et de deux : après le contre-la-montre jeudi, le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar s'est imposé dimanche dans la course en ligne des Championnats de Slovénie de cyclisme sur route à une semaine du départ de la Grande Boucle. Le prodige de 24 ans (UAE) a attaqué dès le premier tour du parcours de 156 kilomètres à Radovljica, au coude-à-coude avec Luka Mezgec (Jayco-AlUla).

"Heureux d'avoir réussi"

Sous un grand soleil et par plus de 30 degrés, les deux ont rapidement distancé le reste du peloton avant que Pogacar ne lâche son adversaire dans le dernier kilomètre. Il a finalement franchi la ligne d'arrivée avec 38 secondes d'avance sur Mezgec et près de cinq minutes sur Matej Mohoric (Bahrain Victorious), qui complète le podium. "Je suis heureux d'avoir réussi. C'était un bon test avant le Tour. Mes jambes étaient plutôt solides", a réagi le vainqueur à la télévision publique slovène. "Maintenant je vais me reposer avant de prendre la direction de Bilbao pour le départ", a-t-il ajouté. Il s'agit de son premier titre national dans cette épreuve, après déjà trois succès dans le contre-la-montre (2019, 2020 et 2023).

Jeudi, Pogacar avait gagné avec cinq minutes d'avance sur son dauphin alors qu'il faisait son retour à la compétition après sa chute et sa fracture à un poignet le 23 avril lors de la classique Liège-Bastogne-Liège. "Pour le moment, je dois juste faire en sorte de ne pas chuter ou de ne pas me cogner un os", avait-il alors commenté.

"Ma blessure me contrarie un peu sur des aspects techniques, mais elle ne gêne pas mes jambes, et j'ai pu bien m'entraîner". Pogacar, qui a notamment survolé cette année Paris-Nice et remporté le Tour des Flandres, a fait du Tour de France (1er au 23 juillet) son grand objectif de la saison.