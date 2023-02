Jannik Sinner ouvre son compteur 2023 au tournoi ATP de Montpellier

Sinner, 17e mondial, a dominé Cressy (51e) 7-6 (7/3), 6-3. Grâce à cette victoire, l'ex numéro 9 remontera au 14e rang du classement ATP lundi, tandis que l'Américain, ex 31e, retrouvera le Top 40. À 21 ans, Sinner a déjà joué les quarts de finale des quatre tournois du Grand Chelem, y compris l'an dernier à Wimbledon (défaite contre le futur champion Djokovic après avoir mené 2 sets à 0) et à l'US Open (défaite contre le futur champion Carlos Alcaraz après avoir eu une balle de match).

Et à Montpellier, il a confirmé qu'il entendait bien être de nouveau l'un des joueurs en vue de la saison. "Pour être honnête, la première clé du match était de tenir ma mise en jeu", a commenté Sinner qui s'est dit "très content" de la façon dont il a joué le premier set. "Le second set a été un peu différent parce que j'ai eu quelques bonnes opportunités, mais il a très bien servi. Alors je suis très heureux d'avoir réussi le break et d'avoir ensuite très bien servi pour conclure le match", a-t-il ajouté.

Un seul break

Car en une semaine et cinq matches, Cressy n'a cédé qu'une seule fois sa mise en jeu… celle qu'il ne fallait pas : le géant Américain (2,01m), qui joue service-volée, s'est fait breaker dans le huitième jeu de la deuxième manche dimanche, laissant Sinner servir pour le match.

Or l'Italien a lui-même a été intraitable sur son propre service tout au long de la partie, si bien qu'il n'a pas manqué l'occasion. D'autant que Cressy a lutté toute la partie contre des douleurs provoquées par des crevasses aux doigts de la main droite qui l'empêchaient de bien tenir sa raquette. "Je félicite Jannik pour cette semaine… il n'a joué que trois matches, mais il a joué à un niveau incroyable", a souligné l'Américain en référence au parcours tronqué de son adversaire.

>> LIRE ÉGALEMENT - Après avoir truqué 135 matches, un joueur de tennis suspendu à vie

Cressy devra patienter

Tête de série numéro 2, l'Italien a en effet été exempté de premier tour et a ensuite bénéficié du forfait du Hongrois Marton Fucsovics (69e) en huitièmes de finale, avant de se débarrasser de Lorenzo Sonego (56e) en quarts puis de la révélation française Arthur Fils (163e) en demies.

La finale s'annonçait plus compliquée face au tombeur du Danois Holger Rune (9e) au terme d'une demie époustouflante. Mais Cressy n'a pas su réellement tenir tête à Sinner et s'est donc incliné. Il ne compte à 25 ans toujours qu'un seul tournoi ATP à son palmarès (Newport 2022). Cressy avait une seconde chance de soulever un trophée à Montpellier, puisqu'il enchaînait avec la finale du double associé au Français Albano Olivetti contre les Néerlandais Robin Haase et Matwe Middelkoop.