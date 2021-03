"J’ai eu un fusil sur la tempe" : les footballeurs, cibles privilégiées des cambrioleurs

TÉMOIGNAGE

La défaite du PSG contre Nantes (2-1) a été reléguée au second plan par un fait divers. Les domiciles d’Angel Di Maria et du père de Marquinhos, deux des stars parisiennes, ont été cambriolés dimanche soir, pendant la rencontre de Ligue 1. Des bijoux et des montres ont été dérobés chez le joueur argentin, pour un préjudice estimé à 500.000 euros. Le père de Marquinhos, présent au moment des faits, a été frappé aux côtes par les cambrioleurs, alors que deux sœurs du joueur, âgées de 13 et 16 ans, étaient également sur les lieux.

Ces dernières années, les cambriolages ciblant les footballeurs de Ligue 1 se sont multipliés, du PSG à l’OM en passant par Metz. L’ancien milieu de terrain Florent Balmont en a été victime, alors qu’il venait d’emménager à Lille. Il a raconté cette expérience traumatisante mardi matin sur Europe 1.

"Ma femme était au sol et ma fille a tout vu"

En 2008, Florent Balmont est transféré de Nice à Lille. Le milieu vient de s’installer dans le Nord quand des hommes forcent la porte d’entrée de son domicile, en pleine nuit. "Ils étaient trois, cagoulés, tout en noir. On voit ça dans les films", se souvient-il. Les cambrioleurs s’en prennent alors à lui, devant sa femme et sa fille. "J’ai eu le fusil sur la tempe pendant dix minutes. Ma femme était au sol et ma fille a tout vu depuis sa chambre."

Bilan pour l’ancien milieu de terrain : trois points de suture, une voiture de luxe volée et une famille traumatisée. "On dormait tous dans la même chambre après le cambriolage. On a eu de la sécurité avec nous, mais on ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Deux mois après, on a déménagé", raconte le champion de France 2011 avec Lille, qui a rejoué le soir même après les faits.

Les clubs s’organisent pour aider les joueurs

Ces dernières années, les cambriolages se sont multipliés en Ligue 1. Un des coéquipiers de Florent Balmont, qui a subi le même sort, s’était même résolu à quitter Lille. Cette saison, les maisons de trois joueurs de Dijon ont été visitées. Le gardien de Reims a également été cambriolé. Pour contrer ce phénomène préoccupant, le club champenois propose à ses joueurs des conseils pour mieux sécuriser leur domicile et pour déjouer une filature.

A Angers, la gendarmerie, qui organise des rondes, a l’adresse et les numéros de chaque joueur. Car l’impact psychologique d’un vol est important. En 2015, alors que plusieurs de ses joueurs avaient été victimes d’un gang de cambrioleurs, Metz avait été relégué en Ligue 2.