INFO EUROPE 1 - Européennes : Nathalie Loiseau va rendre hommage à Simone Veil au Panthéon

Jeudi à 19h45, Nathalie Loiseau et la plupart de ses colistiers pour les européennes se retrouveront place du Panthéon pour "rendre hommage à Simone Veil" à l’occasion de la Journée de l’Europe du 9 mai.

En présence de Jean Veil et Agnès Buzyn

Jean Veil, en 78e position de la liste LREM, célèbre avocat et fils de l’ancienne présidente du Parlement européen, sera présent ainsi que des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité. Même chose pour Agnès Buzyn, ministre de la Santé et ex-belle-fille de celle qui occupa le même poste entre 1974 et 1979.

Dans un document interne que nous avons pu consulter, La République En Marche affirme que cet événement sera l’occasion soutenir le "Pacte Simone Veil" présent dans le programme LREM pour les européennes. Ce Pacte, proposé par Nathalie Loiseau et Marlène Schiappa vise à harmoniser les droits des femmes au sein de l'Union Européenne.

Demain, Nathalie Loiseau, ses colistiers "Renaissance" (dont Jean Veil) et plusieurs personnalités LREM se réuniront au Panthéon en hommage à #SimoneVeil. 2 symboles, la journée de l'Europe et le combat pour l'égalité H/F. @Europe1pic.twitter.com/s4wpdzr23p — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) 8 mai 2019

Certains dans l'opposition crient à la récupération

Simone Veil, visage emblématique de la lutte pour le droit des femmes, figure parmi les personnalités préférées des Français. Certains dans l’opposition fustigent une tentative de récupération de son image au profit de la campagne des européennes de la République En Marche.

C’est Emmanuel Macron qui a fait entrer Simone Veil au Panthéon en juillet 2018.