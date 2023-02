«La plus dure décision de ma carrière» : en quittant les Bleues, Wendie Renard a voulu préserver sa «santé mentale»

À 32 ans, Wendie Renard a assommé toute une équipe. La Martiniquaise et capitaine de l'équipe de France de football a annoncé son départ de chez les Bleues ainsi que vouloir "prendre du recul" par rapport à la sélection nationale et ne pas vouloir participer au Mondial (20 juillet-20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande) dans les conditions actuelles. Jointe par téléphone dans Europe 1 Sport, cette dernière a expliqué avoir pris "la plus dure décision" de sa carrière.

"C'est une décision qui trottait dans ma tête. Elle était déjà prise depuis de nombreux mois", s'est justifiée la défenseure droite. Une décision qui a entraîné d'autres départs puisque les deux attaquantes de l'équipe de France féminine et du Paris Saint-Germain Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont également décidé de se mettre en retrait des Bleues.

"Un constat personnel"

Ces mises en retrait font suite à des désaccords entre certaines joueuses et la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre. Demi-finalistes malheureuses à l'Euro l'été dernier, les Françaises ont vécu plusieurs mois mitigés depuis le début de saison, avec notamment deux défaites marquantes en octobre en Allemagne (2-1) et en Suède (3-0), deux concurrentes en vue du titre planétaire.

Renard évoque une relation complexe avec la sélectionneuse Corinne Diacre, qui avait retiré le brassard de capitaine à la Martiniquaise à son arrivée en 2017, avant de le lui rendre en septembre 2021. Autre point de discorde, le management effectué en équipe de France. "C'est un constat qui est personnel. Il y a peut-être des gens qui ne me comprennent pas. Mais aujourd'hui, de par mon expérience, pour aller chercher un titre qui est d'un autre niveau que celui d'avec mon club, le cursus doit monter davantage", a-t-elle constaté dans Europe 1 Sport.

Diacre avait par ailleurs écarté de longue date d'anciennes joueuses emblématiques partenaires de Renard à Lyon, comme Eugénie Le Sommer et Amandine Henry.

Une décision définitive ?

Reste désormais à savoir si cette décision sera définitive pour la défenseure de l'OL. "C'est une action personnelle parce que je suis une compétitrice, ce maillot je l'aime, et c'est parce que je l'aime que j'ai pris ce genre d'initiative et de décision. J'aurais très bien pu continuer comme ça et pleurer davantage", a raconté avec émotion Wendie Renard au micro de Lucas Courtin.

"Mais je ne veux plus pleurer sur le plan personnel et faire du tort à mon corps avant les grosses échéances. Aujourd'hui, la santé mentale est importante à prendre en compte, de la respecter et de la soignée parce que c'est souvent la tête qui guide le corps. Si le haut ça ne va pas, j'aurai des répercussions sur mon corps. Donc je préfère arrêter tout simplement", a constaté la joueuse la plus capée de l'histoire de l'équipe de France féminine.

Cette annonce intervient dans un contexte de crise à la Fédération française de football. Une réunion cruciale est prévue mardi pour savoir si le président Noël Le Graët conserve son poste. Plusieurs dirigeants et acteurs du football français sont sur la selette. Une démission de Le Graët pourrait davantage fragiliser Corinne Diacre dans son poste d'entraîneur.