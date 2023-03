Affiches, date et horaires : tout savoir sur les demi-finales de la Coupe de France

Quels sont les deux clubs, entre Annecy, Toulouse, Nantes et Lyon, qui iront au Stade de France le 29 avril prochain ? Les affiches des demi-finales de la Coupe de France sont désormais connues après le tirage au sort effectué, jeudi soir. Les pensionnaires de Ligue 2 Annecy recevront Toulouse. Dans l'autre demi-finale, le FC Nantes recevra l'Olympique lyonnais, avec comme objectif de décrocher une deuxième fois consécutive un billet pour la finale et pourquoi pas, remporter de nouveau la compétition.

Quand et où voir les demi-finales ?

"Petit poucet" des dernières équipes restantes, Annecy avait crée l'exploit au Vélodrome en éliminant l'OM aux tirs au but en quarts de finale. Dans les autres rencontres, Toulouse avait largement battu Rodez (6-1), l'OL avait éliminé Grenoble (2-1) et Nantes avait pris le meilleur sur Lens (2-1).

Les deux demi-finales se disputeront le 5 avril prochain, et les horaires seront connus plus tard. Les deux rencontres seront à vivre en direct et en intégralité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures). Et à la télévision, ces deux matches seront diffusés en direct sur les chaînes du groupe France TV et sur beIN Sport. La finale aura lieu le samedi 29 avril, à Saint-Denis, au Stade de France.