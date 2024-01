«Il a tout réussi, il pourrait avoir pété les plombs», Michel Drucker impressionné par le «calme» de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ne laisse pas grand monde indifférent. Encore moins l'ancien journaliste sportif et amoureux du football qu'est Michel Drucker. L'animateur emblématique du paysage audiovisuel français, voix d'Europe 1 entre 1983 et 2013 et invité du "Studio des Légendes" de Jacques Vendroux ce samedi, a même eu l'occasion de rencontrer la famille proche de l'attaquant parisien. "J'ai déjeuné avec Wilfrid, son papa, il y a huit jours", confie-t-il.

Échanger avec le père de la star a permis à Michel Drucker de comprendre "pourquoi Kylian a la tête sur les épaules". Selon lui, la pépite tricolore bénéficie d'un excellent encadrement familial. "Il a des parents costauds", résume-t-il avant de développer le fond de sa pensée sur le joueur en lui-même.

"Les grands champions sont calmes"

"Je suis épaté. Évidemment, sur le plan technique, c'est probablement le successeur de Pelé. Il est considéré comme le meilleur joueur du monde", détaille sur Europe 1 Michel Drucker qui insiste sur "le calme et la sérénité" du joueur qui sont pour lui la clé de sa réussite. "Il parle trois langues, il parle très peu à la presse, mais quand il parle, il ne dit jamais de bêtises. Il est très calme, il sait ce qu'il veut et il a du recul", estime l'ancien journaliste. Qui reprend : "Il a tout réussi, il pourrait avoir pété les plombs. Il a la fortune, il a la célébrité planétaire, il n'a que 25 ans et encore deux Coupes du monde devant lui".

Un calme que Michel Drucker, en tant que grand passionné de tennis, compare à celui de Roger Federer. "Les grands champions sont calmes", résume-t-il, ajoutant que l'attaquant parisien "n'a pas le melon".

Reste néanmoins à savoir dans quel club l'intéressé évoluera la saison prochaine. "S'il ne reste pas, il ira peut-être un jour au Real Madrid, c'est assez probable", pronostique Michel Drucker. Kylian Mbappé, libre de signer dans le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, a déjà repoussé à plusieurs reprises les avances du club espagnol qui reste, malgré tout, à l'affût. Selon L'Équipe, Liverpool, qui entretient des contacts avec l'entourage du joueur, est également attentif à sa situation. Mbappé pourrait aussi choisir de prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain.