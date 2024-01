Mbappé libre de partir du PSG : une nouvelle période d'incertitude s'ouvre autour du joueur

2024 sera une année sous le signe de la liberté pour l'attaquant star du PSG, Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France a désormais le droit de signer un contrat avec n'importe quel club pour la saison prochaine. Son engagement avec le club qatari court jusqu'au mois de juin.

Une situation déjà rencontrée en 2022

Si le jeune joueur de foot lorgnerait sur l'Angleterre ou l'Espagne, franchira-t-il pour autant le pas ? La question est posée alors qu'il y a deux ans déjà, cette même situation s'était présentée à lui. En 2022, Kylian Mbappé pouvait s'engager avec le club de son choix.

Après des mois de suspense, l'attaquant parisien annonçait finalement sa prolongation en mai, lors de l'ultime journée de championnat. 24 mois plus tard, l'attaquant est de nouveau libre de rester à Paris ou d'aller ailleurs. Le PSG a eu beau tenter de le forcer à prolonger l'été dernier, allant jusqu'à le mettre à l'écart, rien n'y a fait.

Le Real Madrid prêt à sortir le chéquier

Mais du côté du club comme du joueur, pas question de s'exprimer pour l'instant. La dernière déclaration de Kylian Mbappé sur son avenir remonte au mois de novembre, lors d'un match de l'équipe de France. "Si cette question vous tient à cœur, il faut venir au campus et j'y répondrai", avait-il soufflé.

Mais sur le site d'entrainement du PSG, le joueur n'est jamais revenu s'exprimer sur le sujet en conférence de presse. Si des clubs anglais comme Liverpool aimeraient le voir signer chez eux, en Espagne, le Real Madrid reste intéressé. Et d'après le journal sportif Marca, souvent bien informé, le Real serait prêt à lui offrir une prime à la signature de 130 millions d'euros et un salaire mensuel net de plus de 2 millions.