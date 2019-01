Handball : le Danemark champion du monde pour la première fois

Les Danois sont devenus champions du monde de handball pour la première fois en écrasant la Norvège 31 à 22 en finale, devant leur public, dimanche à Herning.

Après l'Euro et les JO. Déjà champions d'Europe en 2008 et 2012 et champions olympiques en 2016, ils complètent ainsi leur palmarès. L'arrière du PSG Mikkel Hansen a encore une fois été décisif en marquant sept buts.