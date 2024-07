Grand Prix de Hongrie : les McLaren en tête sur la grille de départ, une première depuis plus d'une décennie

12 ans. 12 ans que l'on n'avait pas vu une première ligne totalement occupée par McLaren. Il faut remonter à 2012, lors du Grand Prix du Brésil. À l'époque, les pilotes étaient Lewis Hamilton et Jenson Button. Mais cette fois, c'est Lando Norris qui s'élancera premier aux côtés de son coéquipier Oscar Piastri.

Le Grand Prix de Hongrie, le circuit des premières victoires

Impuissant, le triple champion du monde et leader actuel du championnat, Max Verstappen, partira de la troisième place. C'est la cinquième fois en six courses que le Néerlandais n'obtient pas la Pole position : "Nous pouvons faire mieux. Ce week-end, nous avons des évolutions, donc j'espère que la voiture sera plus performante. Sur les dernières courses, nous n'avions pas la voiture la plus rapide, mais la saison est encore longue, c'est important de faire un bon résultat ici".

>> LIRE AUSSI - Formule 1 : Lando Norris partira en pole position lors du Grand Prix de Hongrie

Il sera accompagné de Carlos Sainz sur la deuxième ligne. Déception dans le clan Mercedes. Après sa victoire sur ses terres, sur le circuit de Silverstone, Lewis Hamilton n'a pu faire mieux que la cinquième place. Vainqueur en Autriche, son coéquipier, Georges Russell, a été éliminé dès la Q1. Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda complètent le Top 10.

Mais ce circuit hongrois est connu pour être la terre des premières victoires dans la catégorie reine du sport automobile. Ce fut le cas pour Esteban Ocon en 2021, pour Jenson Button en 2006 avec Honda, mais aussi pour Fernando Alonso en 2003. Et sur la grille, un pilote, en quête de sa première victoire, est bien placé sur la grille de départ pour perpétuer cette tradition, il s'agit de l'Australien, Oscar Piastri.