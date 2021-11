France-Kazakhstan : les Bleus ont une obsession, la qualification pour la Coupe du monde

L'équipe de France de football validera-t-elle dès ce soir son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ? Les Bleus affronteront le Kazakhstan ce soir au Parc des Princes. Une chose est sûre : les Français veulent maintenant finir le travail, vingt-huit ans après leur échec face à la Bulgarie lors des matches de qualification pour la Coupe du monde 1994.

Plus qu'une marche à gravir

Depuis leur arrivée en début de semaine à Clairefontaine, les Bleus n'ont qu'une seule obsession : valider leur billet dès ce soir pour la Coupe du monde. Pas question d'attendre le déplacement en Finlande mardi prochain. Après l'échec de l'Euro et des matchs serrés pendant la Ligue des nations, les champions du monde veulent s'éviter des sueurs froides, comme l'explique le capitaine de l'équipe, Hugo Lloris : "On sait que tout reste à faire. Si on regarde les derniers résultats, ça devrait nous mettre dans un climat de confiance, mais surtout pas dans l'excès. Parce qu'on le sait, on peut le payer au prix fort, au très haut niveau."

"Une équipe qui lutte jusqu'au bout"

Certes, la France n'avait pas eu de mal à s'imposer à Noursoultan 2-0 à l'aller, mais les champions du monde devront malgré tout rester vigilants face à la 125e nation mondiale, explique l'entraîneur adjoint Guy Stéphan, lors d'un entretien accordé à Europe 1. "Je ne vais pas vous dire qu'il y a les meilleurs joueurs du monde dans ce pays" mais c'est une équipe qui est généreuse, qui lutte jusqu'au bout."

Le match se déroulera au Parc des Princes plutôt qu'au Stade de France en raison des travaux sur la ligne du RER B. Pour l'occasion, 46.000 spectateurs sont attendus. Les champions du monde espèrent fêter, avec leur public, une qualification pour leur septième Coupe du monde d'affilée.