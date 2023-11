Grèce-France : les Bleus se déplacent à Athènes en toute sérénité

Un match pour rester invaincue. L'équipe de France de football se déplace, ce mardi 21 novembre, à Athènes pour y affronter la Grèce, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Les Bleus auront pour objectif de ne pas connaître la défaite dans cette phase et de remporter un 8e succès en autant de matchs dans la capitale helléniste. Qualifiés et assurés d’être tête de série, les Tricolores affrontent une équipe de Grèce déjà éliminée. À six mois de la compétition, Didier Deschamps va effectuer des changements par rapport à l'effectif qui a facilement défait Gibraltar samedi dernier.

L'occasion pour Didier Deschamps d'observer des nouveaux joueurs et d'en faire souffler d'autres afin d'éviter les blessures. "On ne peut pas rester fixé sur le même onze de départ. On a vu à la Coupe du monde des joueurs comme Randal Kolo Muani qui devrait jouer. Il faut concerner tout le monde et être prêt à faire jouer un joueur qui apportera des choses quand on lui demandera", confirme Alain Giresse, consultant Europe 1.

Un changement déjà acté

Didier Deschamps a d'ores et déjà confirmé un changement au poste de gardien. Le Lensois Brice Samba sera dans les buts à la place du numéro un habituel Mike Maignan. Au milieu de terrain, l'absence pour blessure du phénomène Warren Zaire-Emery devrait profiter à Khephren Thuram qui serait alors aligné avec son frère Marcus. À noter, que si les frères Hernandez sont sur le carré vert en défense ce mardi, la France pourrait évoluer pour la première fois de son histoire avec deux paires de frères.

En attaque, Randal Kolo Muani, qui n’a pas joué face à Gibraltar, pourrait débuter à Athènes. Antoine Griezmann et Kylian Mbappe restent indéboulonnables. Ils seront titulaires, selon Didier Deschamps. Le capitaine de l'équipe de France, auteur d’un triplé samedi dernier, pourrait céder sa place en cours de match.