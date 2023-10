France contre Pays-Bas : les Bleus à une victoire de la qualification pour l'Euro 2024

Les Bleus connaissent la formule. Ils s'étaient imposés au match aller face aux Pays-Bas, 4 à 0. En tout cas, Ibrahima Konaté est très motivé, mais l'imposant défenseur de Liverpool se méfie de cette équipe néerlandaise revancharde. "On joue gros surtout sur ce match-là. Maintenant, on a une qualification à aller chercher et ils ont une revanche aussi à jouer ; notamment jouer avec Virgil van Dijk dans mon équipe. On en discute beaucoup et c'est vrai qu'ils nous attendent au tournant", analyse-t-il.

Une équipe de France impériale

Excepté le mois dernier une défaite en amicale en Allemagne, l'équipe de France est impériale depuis la finale de la dernière Coupe du monde. Les Bleus n'ont pas encaissé le moindre but dans ces qualifications pour l'Euro et touche au but, affirme le champion du monde 1998 Franck Leboeuf interrogé par Europe 1. "Je n'ai aucun doute que la France va se qualifier pour l'Euro. L'équipe de France me donne une vraie satisfaction quand je les vois. J'aime le jeu, j'aime l'identité, j'aime la mentalité des joueurs", confie-t-il.

Quant à l'attaque, les Bleus comptent sur un réveil de Kylian Mbappé qui n'a plus marqué le moindre but depuis quatre rencontres.