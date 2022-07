France-Allemagne : polémiques, défaites ou victoires... Un duel chargé d'histoire

Le coup d'envoi approche. L'Équipe de France féminine affronte ce mercredi soir à 21 heures l'Allemagne en demi-finale de l'Euro. Il s'agit tout simplement de la première demi-finale des Bleues dans cette compétition. Mais face à elles, les joueuses de Corinne Diacre vont tomber sur un os. Les Allemandes ont en effet remporté huit des douze éditions de l'Euro féminin.

Chez les hommes, des matchs restés dans les mémoires

Mais surtout, les France-Allemagne sont devenus un classique dans le paysage footballistique français, tant masculin que féminin. En 1982, lors de la demi-finale du Mondial masculin, le gardien Harald Schumacher, surnommé le boucher de Séville, avait percuté Patrick Battiston. Le Français était sorti sur une civière avant que les Bleus ne soient éliminés. En 1986, à Guadalajara, en demi-finale, encore, les hommes de Michel Platini étaient également tombés face à la Mannschaft.

Il a fallu attendre 2016 et la demi-finale de l'Euro en France pour que le plafond de verre ne soit brisé. Sous l'impulsion d'Antoine Griezmann, les Bleus avaient battu les champions du monde allemand.

"Il n'y a pas de complexe à avoir"

Pour les Françaises, il y a ce souvenir terrible de 2015 avec cette élimination en quarts de finale du Mondial aux tirs au but face aux Allemandes. Mais ce soir, ce France-Allemagne féminin peut entrer dans la légende. La capitaine Wendie Renard ne lâchera rien. "C'est sûr que c'est une grande nation et que par le passé, on a toujours nié la supériorité allemande', affirme-t-elle. "Après, il n'y a pas de complexe à avoir. On est en demi-finale. Ça va être difficile, ça va être un combat donc il faudra juste jouer avec nos qualités. Je pense qu'elles ne sont pas non plus contentes de nous jouer. Mais ce France-Allemagne, c'est toujours des gros matches, c'est tout ce qu'on aime", ajoute la défenseure de l'Olympique Lyonnais.

Les Françaises vont jouer ce mercredi soir à Milton Keynes. C'est une ville réputée en Angleterre pour ses... ronds-points. Cette ville toute nouvelle, située à seulement 150 kilomètres de Londres et du stade de Wembley ou se déroulera la finale, a vu débarquer dans la journée des supportrices des Bleus qui ont fait le déplacement jusqu'en Angleterre. Elles ne cachent pas, au micro de la FFF, leur enthousiasme : "On est à fond, on veut les voir à Wembley. On a déjà notre billet, donc il faut qu'elles y soient là. On a pris la nuit exprès pour les voir et après, on les suit en finale", s'exclament deux supportrices.

Les Bleus espèrent se qualifier pour leur première finale d'une grande compétition ce soir. Pour cela, Corinne Diacre a aligné la même équipe que celle qui a battu les Pays-Bas samedi. En cas de qualification, elles seront opposées à l'impressionnante Angleterre, hôte de cet Euro et qui s'est qualifiée mardi après avoir étrillé la Suède (4-0).