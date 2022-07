Euro féminin : l'Angleterre étrille la Suède 4-0 et se qualifie pour la finale

Elles ont imité leurs homologues masculins, mais avec beaucoup plus de facilité. Un an après que l'équipe masculine se soit hissée en finale de l'Euro masculin à Wembley, c'est autour de l'équipe féminine d'y parvenir. Et de quelle manière ! Les Anglaises ont étrillé les Suédoises ce mardi soir à Sheffield (4-0).

La France comme possible adversaire

Beth Mead, meilleure buteuse de la compétition, a ouvert le score en première période. Puis les Anglaises ont accéléré dans le deuxième acte. Lucie Bronze a fait le break juste après la pause et Alessia Russo, d'un but sublime, a alourdi la marque à la 68e minute avant une dernière rélisation de Fran Kirby (76e). Les Anglaises affronteront dimanche le vainqueur de la deuxième demi-finale opposant mercredi l'Allemagne à la France.