Euro féminin : qui est Clara Matéo, championne sur les terrains, ingénieure au quotidien ?

Qualifiées en demi-finales, les Bleues affronteront ce mercredi l'Allemagne, à 21 heures. L'occasion de s'intéresser aux joueuses qui composent notre équipe. Parmi elles : Clara Matéo. Quand elle n'est pas sur le terrain, la championne est ingénieure.

"Équilibre personnel"

Clara Matéo, c'est la tête et les jambes. Les jambes, puisque la Nantaise de naissance réalise un Euro de haute volée. La tête, car depuis plus de deux ans, la joueuse international partage son temps entre les terrains de football et son travail d'ingénieure. "C'était vraiment un souhait de ma part pour mon équilibre personnel de pouvoir toujours concilier les deux. Après, j'avais la chance aussi d'être au Paris FC. C'est un club qui prône le double projet, donc ça m'a permis d'être épanouie dans ma vie professionnelle et sur le plan footballistique", explique-t-elle à FFF TV.

Clara Matéo a été embauchée par un grand groupe industriel qui sponsorise d'ailleurs la division 1 féminine. Cette diplômée de l'université de Paris-Saclay occupe à mi-temps le poste de business développeur sur le marché du sport. À la plus grande satisfaction de son employeur. "Elle a une efficacité dans son travail qui est équivalente à celle qu'elle a sur le terrain. C'est quelqu'un qui va vite", reconnait le directeur de la communication d'Arkema, Gilles Galinier. "Elle a une capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce sont toutes ces qualités qu'elle met au service de son job."

Et la footballeuse ingénieure de 24 ans espère que son parcours incitera d'autres sportives à s'engager à la fois sur les terrains et dans la vie professionnelle.