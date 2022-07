France-Allemagne : les Bleues visent une première finale dans une grande compétition

C'est le grand jour. Ce mercredi soir à 21 heures, l'Équipe de France féminine a rendez-vous avec son histoire. Pour la première fois de leur histoire, les Bleues peuvent se qualifier pour une finale d'une grande compétition. Pour y parvenir, elles devront se défaire des Allemandes, après avoir battu les Pays-Bas samedi soir.

Un palmarès impressionnant pour l'Allemagne

Mais venir à bout de l'Allemagne ne sera pas chose aisée, compte tenu du palmarès de la Mannschaft : double championne du monde, championne olympique et octuple vainqueur de l’Euro. Depuis le début de la compétition, les Allemandes n'ont tout simplement pas encaissé le moindre but et en ont inscrit onze en quatre matches.

"Ça va être difficile"

Toutefois, les Bleues qui avaient été éliminées il y a sept ans en quart de finale de la Coupe du Monde par les Allemandes, sont revanchardes. La capitaine Wendie Renard qui était sur le terrain à l’époque ne laissera pas passer sa chance : "C'est sûr que c'est une grande nationale et que par le passé, on a toujours parlé de la supériorité allemande. Mais après, il n'y a pas de complexe à avoir", assure-t-elle.

"Ça va être difficile et ça va être un combat. Il faudra juste jouer avec nos qualités, mais je pense qu'elles ne sont pas contentes de nous jouer. Mais France-Allemagne, c'est toujours des gros matches et c'est tout ce qu'on aime", ajoute la défenseure de l'Olympique Lyonnais.

Deux jours de récupération en moins

Les Françaises, qui ont eu deux jours de récupération en moins que les Allemandes, sont déterminées. Les Bleues voudront être plus efficaces qu’en quart de finales où elles avaient dû attendre les prolongations pour se qualifier. Après Rotterham, c’est dans un stade deux fois plus grand, à Milton Keynes, que les joueuses de Corinne Diacre affronteront les redoutables allemandes.

Une ville située à seulement 1h30 de Londres où se déroulera la finale ce dimanche contre... l'Angleterre.