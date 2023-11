Formule 1 : Charles Leclerc en pole position du Grand Prix très attendu de Las Vegas

Faites vos jeux, rien ne va plus ! La Formule 1 fait étape ce week-end à Las Vegas, la capitale mondiale du jeu, pour la première fois depuis les années 1980. Et si Ferrari a connu des mésaventures lors des essais libres vendredi avec son pilote Carlos Sainz, c'est Charles Leclerc qui s'élancera (ce dimanche à 7 heures en France, samedi à 22 heures, heure locale) en première place, devant le nouveau triple champion du monde, Max Verstappen (Red Bull). Le Monégasque a décroché sa 23e pole position samedi, lors des qualifications.

Un exercice qu'il maîtrise puisque lors des quatre derniers Grands Prix, Charles Leclerc a obtenu trois pole positions et une deuxième place sur la grille. Il faut maintenant concrétiser tout cela pour le pilote francophone. "On n'a pas fait beaucoup de tours avec beaucoup d'essence dans la voiture. Mais les peu de tours étaient plutôt pas trop mal, donc j'espère vraiment que c'est la course qu'on réussira à convertir en victoire", affirme-t-il au micro de Canal +.

La belle quatrième place de Pierre Gasly (Alpine)

Le Monégasque aura à ses côtés l'inévitable Max Verstappen, puisque son coéquipier Carlos Sainz, deuxième des qualifications, a été pénalisé et ne partira qu'en milieu de grille. George Russell a lui hissé sa Mercedes à la troisième place aux côtés du Français Pierre Gasly, auteur d'une hallucinante démonstration. Le pilote Alpine partira quatrième, sa meilleure performance de la saison en qualifications. À noter également l'impressionnante prestation des Williams, qui s'élanceront cinquième et sixième.

En revanche, le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) et Sergio Perez (Red Bull) se sont tout simplement manqués et partiront respectivement 10e et 11e. Au rayon des contre-performances, on retrouve aussi les McLaren de Lando Norris (15e) et Oscar Piastri (18e).

Cette grille de départ promet un Grand Prix excitant avec pas mal de dépassements, notamment sur le Strip, célèbre boulevard de la ville. Même si, finalement, à la roulette de Las Vegas, les amateurs de F1 seront tentés de miser une nouvelle fois sur le numéro 1, Max Verstappen.