Grand Prix de Las Vegas : un tracé urbain déjà responsable de quelques frayeurs pour les pilotes

Las Vegas, un tracé inédit pour le 21e et avant-dernier Grand Prix de la saison de Formule 1, une piste qui a déjà réservé une mauvaise surprise aux pilotes. La première séance d'essais libres a tourné court, après seulement quelques minutes, la session a été interrompue en raison d'une plaque d'égout qui s'est soulevée sur le circuit, causant d'importants dégâts, notamment sur la Ferrari de Carlos Sainz.

"99 % de show, et 1 % de sport"

"Carlos l'a tapé à 320 ou 325km/h. Ça a endommagé le châssis, le moteur, la batterie. Tout est mort", a indiqué au micro de Canal + Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari. "Carlos avait du mal à respirer après l'accident dans la voiture et rétrospectivement, on s'est fait un peu peur avec ce qui aurait pu se passer de plus sérieux", explique le Français.

Un début de week-end dont se seraient bien passé les organisateurs de la course. Las Vegas retrouve pour la première fois depuis les années 1980 un Grand Prix de Formule 1. Et les doutes sont nombreux quant à la valeur sportive de l'événement. Certains pilotes l'ont même clamé haut et fort, comme l'a fait le triple champion du monde, Max Verstappen : "c'est à 99 % du show, et 1 % du sport", a déclaré le néerlandais. Alors que donnera ce nouveau Grand Prix de Las Vegas au milieu du faste de la ville du vice avec un tracé urbain et un horaire nocturne ?

Tout a été fait pour favoriser le spectacle, début des qualifications à 9 heures du matin, heure française.