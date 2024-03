Formule 1 : Max Verstappen partira en pole position à Bahreïn pour première course de la saison

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché vendredi sur le circuit de Sakhir à Bahreïn la première pole position de la saison en Formule 1, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). La deuxième ligne revient au Britannique George Russell (Mercedes) et à l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), les deux se tenant en tout juste 22/1000e.

Les deux premières courses de la saison auront lieu le samedi

"Pour être honnête, [cette pole] était un peu inattendue", a reconnu "Mad Max", resté discret lors des essais libres. "Nous avions besoin de peaufiner certaines choses sur la voiture pour avoir le parfait équilibre", a-t-il expliqué à la veille de la première course de l'année qu'il attend déjà "serrée". Avec une RB20 au concept aérodynamique innovant, Red Bull et sa star sont cette année encore les grands favoris de cette saison, au nombre record d'épreuves au calendrier avec 24 Grand Prix.

En plaçant ses pilotes sur les deux premières lignes de la grille, la Scuderia confirme, elle, sa bonne forme constatée lors des essais hivernaux fin février. "Convaincu" que Ferrari a fait "un pas en avant" pour le Grand Prix de Bahreïn, Charles Leclerc tempère toutefois : "nous pensons vraiment que Red Bull a encore une bonne longueur d'avance en course". L'autre Red Bull, celle du Mexicain Sergio Pérez, partira 5e du Grand Prix dont le départ sera donné samedi, de nuit, à 16H00, heure française.

Pour les deux premiers Grand Prix de la saison, à Bahreïn puis en Arabie saoudite, la traditionnelle course dominicale a été déplacée au samedi, une programmation rare en F1 afin de s'adapter au ramadan, le mois de jeûne musulman qui commence le 11 mars. L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), troisième du GP l'an dernier sur le tracé de Sakhir, partira en 6e position, devant les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) et l'Allemand Nico Hulkenberg (Haas), complètent le Top 10.