Formule 1 : calendrier, pilotes favoris... Ce qu'il faut savoir avant le début de la saison 2024

À l'aube d'une saison où Red Bull et son champion Max Verstappen s'affichent comme la référence du plateau 2024 de Formule 1, derrière, qui des écuries comme Ferrari, Mercedes et consorts tirera son épingle du jeu pour se hisser au rang de "meilleure des autres" ? La saison 2024 démarre officiellement ce vendredi, avec les qualifications du Grand Prix de Bahreïn, suivies de la course le samedi, et non le dimanche en respect du ramadan. Europe 1 fait un tour d'horizon de ce qui attend les passionnés de F1 cette année.

Le calendrier des Grands Prix de la saison 2024 : Bahreïn : 2 mars

2 mars Arabie Saoudite : 9 mars

9 mars Australie : 23 mars

23 mars Japon : 6 avril

6 avril Chine : 20 avril

20 avril États-Unis (Miami) : 5 mai

5 mai Italie (Émilie-Romagne) : 19 mai

19 mai Monaco : 26 mai

26 mai Canada : 9 juin

9 juin Espagne : 23 juin

23 juin Autriche : 30 juin

30 juin Grande-Bretagne : 7 juillet

7 juillet Hongrie : 21 juillet

21 juillet Belgique : 28 juillet

28 juillet Pays-Bas : 25 août

25 août Italie (Monza) : 1er septembre

1er septembre Azerbaidjan : 15 septembre

15 septembre Singapour : 22 septembre

22 septembre États-Unis (Amériques) : 20 octobre

20 octobre Mexique : 27 octobre

27 octobre Brésil : 3 novembre

3 novembre États-Unis (Las Vegas) : 23 novembre

23 novembre Qatar : 1er décembre

1er décembre Abou Dhabi : 8 décembre

Verstappen et Red Bull, (encore) les grands favoris

Dans le paddock, il ne fait déjà aucun doute que 2024 sera promis à Red Bull, tant la domination de son champion Max Verstappen est insolente au volant d'une monoplace bien née et bien développée depuis l'arrivée en 2022 d'un nouveau règlement aérodynamique, toujours en vigueur. Pour tenter de rattraper l'écurie championne en titre, la concurrence a développé cette année des voitures davantage ressemblantes aux dernières Red Bull... quand l'équipe autrichienne, victorieuse l'an dernier de 21 GP sur 22, a fait le choix étonnant de s'en éloigner afin de maintenir l'écart avec le peloton.

Le patron de Red Bull Christian Horner blanchi d'accusations de "comportement inapproprié" Christian Horner, patron historique de l'écurie de Formule 1 Red Bull visé par une enquête interne pour "comportement inapproprié", a été blanchi, a annoncé mercredi l'entreprise autrichienne avant le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn ce week-end. "La plainte a été rejetée", a indiqué dans un communiqué la maison-mère de Red Bull, "convaincue que l'enquête a été juste, rigoureuse et impartiale".

Pour sa nouvelle RB20, l'écurie évolue notamment vers un changement de concept aérodynamique, un pari osé, mais visiblement déjà sur les rails du succès à en croire les tests de pré-saison. "Une voiture semble avoir fait un grand pas en avant, malheureusement, il s'agit de la voiture qui était déjà la plus rapide l'année dernière", a reconnu Andrea Stella, directeur de McLaren.

S'il faut tout de même rappeler que certaines équipes peuvent cacher leur jeu lors des essais, elles sont unanimes : Red Bull et "Mad Max" feront cette année encore la course en tête. "Je pense que 19 pilotes (sur 20, ndlr) dans le paddock estiment aujourd'hui qu'ils ne gagneront pas le championnat", constate déjà le double champion du monde 2005-2006 Fernando Alonso (Aston Martin).

Ferrari particulièrement rapide lors des essais de pré-saison

Sur le tracé de Sakhir à Bahreïn, théâtre de la manche inaugurale de la saison qui livrera samedi un premier verdict, Ferrari s'est montrée particulièrement véloce lors des essais de pré-saison. "Je crois pouvoir dire que nous sommes partis du bon pied, ne serait-ce qu'en regardant nos propres performances", s'est félicité le patron français de la Scuderia, Frédéric Vasseur, à l'aube de sa deuxième saison à la tête de la légendaire écurie.

Arrivée sur l'île du Golfe avec une SF-24 à "95% nouvelle" par rapport à l'an dernier, l'équipe au Cheval cabré, troisième force du plateau en 2023, semble désormais être en mesure de limiter la dégradation des pneus qui gangrénait jusque-là ses courses. "En termes de 'maniabilité', la voiture est aussi bien meilleure que l'année dernière", savoure Charles Leclerc. Suffisant pour contrarier Red Bull ? "Ma première impression est que Red Bull a encore une bonne longueur d'avance", tempère le Monégasque.

"Du travail reste encore à faire", selon Lewis Hamilton (Mercedes)

Comme Ferrari avec qui elle a lutté jusqu'au bout pour le titre de vice-championne 2023, Mercedes a, elle aussi, fait peau neuve pour 2024. Plusieurs équipes ont opté pour un changement en profondeur de leur monoplace avant l'arrivée en 2026 d'un nouveau règlement technique. Ainsi, la voiture "2025 ne sera probablement pas entièrement nouvelle", explique le directeur technique de Mercedes, James Allison, et ce, "afin d'avoir la puissance de feu nécessaire pour concevoir" celle de 2026, dans le cadre du respect du plafond budgétaire.

Avec sa nouvelle W15, Mercedes avance avec un optimisme prudent, mais espère enfin être de retour sur la bonne voie après deux saisons de souffrance. Si, dans le garage de l'octuple championne du monde, on s'est satisfait de ces trois jours de tests, "du travail reste encore à faire", selon Lewis Hamilton, qui disputera sa douzième - et dernière - saison avec Mercedes avant de rejoindre Ferrari l'an prochain. "Mais nous disposons d'une excellente base sur laquelle travailler", assure-t-il aussi.

Selon certains spécialistes et commentateurs, la W15 pourrait avoir le potentiel pour lutter face à Ferrari dans le peloton de tête derrière Red Bull. Quand d'autres voient McLaren lui passer devant.

L'écurie Aston Martin plus discrète que l'an passé

McLaren justement, qui - bien qu'ayant fait face à quelques problèmes mécaniques à Bahreïn-, se porte bien mieux qu'il y a un an. Portée par un regain de performances depuis l'été 2023, l'équipe anglaise, 4e du championnat l'an dernier, a placé quasi systématiquement ses deux pilotes Lando Norris et Oscar Piastri dans le Top 10 lors des essais. Toutefois, tempère Norris, "nous sommes encore très loin de Red Bull et loin de Ferrari".

Quant à Aston Martin, impressionnante lors des essais l'an dernier et durant toute la première partie de la saison, l'écurie britannique s'est fait plus discrète cette semaine - il faut rappeler que certains peuvent cacher leur jeu lors des essais. Pour l'heure, difficile de dire où se situe réellement l'écurie, 5e force du plateau en 2023. "Tout le monde a fait un pas en avant cette année, nous voyons que les concepts et les idées sont plus ou moins les mêmes pour tout le monde maintenant, la lutte risque d'être serrée et très intense", promet déjà son pilote Fernando Alonso.

En effet, la stabilité du règlement, en vigueur depuis 2022, a permis aux équipes de converger vers des concepts plus ou moins similaires. Plusieurs ont étrenné à Bahreïn une monoplace qui ressemble au design des dernières Red Bull qui, elle, a fait le pari de s'en éloigner pour tenir la concurrence à bonne distance.

Quels résultats pour les pilotes français chez Alpine ?

Dans la deuxième partie du classement, AlphaTauri, devenue cette année Racing Bulls, a démontré une étonnante forme lors des essais. L'écurie petite soeur de Red Bull, 8e au classement constructeurs en 2023, a opéré un renforcement des liens avec la championne du monde. De quoi inquiéter Alpine, décevante 6e du général l'an dernier ? Pour la cuvée 2024, l'équipe française est partie d'une page blanche pour concevoir sa nouvelle A524, un pari que ses pilotes normands Esteban Ocon et Pierre Gasly espèrent gagnant.