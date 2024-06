Formule 1 - Le concours Excellence Mécanique, un stage de trois mois dans les ateliers d'Alpine à gagner

Pour la troisième année consécutive, le groupe automobile Alpine a organisé son concours Excellence Mécanique dans ses ateliers à Viry-Châtillon. À la clé, un stage de trois mois au sein de l'atelier montage mécanique où sont conçus les moteurs de Formule 1.

16 finalistes

"On a accès à des locaux qui sont incroyables, on a des personnes incroyables qui nous encadrent, c'est comme une manière de toucher du doigt l'excellence". Ils sont 16 finalistes sur les plus de 1.500 candidats. Pour la première épreuve, ils doivent changer les roues d’une voiture le plus vite possible. Dans l'une des nombreuses salles, les jeunes s'activent autour de pièces mécaniques uniques. Ils ont 30 minutes pour réparer une batterie de Formule 1, ce qui n'est pas facile pour Maxime. "C'est compliqué, c'est de la mécanique de précision", glisse-t-il.

"On voit que ça brille dans leurs yeux"

Un exercice d'autant plus compliqué que les binômes se sont rencontrés peu de temps auparavant. Un concours qui porte donc autant sur leur savoir-faire que sur le travail en équipe. La marque cherche également à diversifier ses profils. "Le but du jeu, c'est d'avoir des jeunes de tous les milieux, de toutes les régions, qui soient aptes à évoluer dans ce milieu. On voit que ça brille dans leurs yeux et ça, c'est fabuleux", confie Bruno Famin, le directeur de l’écurie de Formule 1.

Les vainqueurs de cette année sont des Rennais et ils ont en ligne de mire : "Les 24 Heures du Mans, ce serait cool d'être un mécano là-bas, un but ultime !" Une ligne droite toute tracée vers le rêve de tous ces jeunes, participer à la réussite de l’écurie française Alpine.