Football : le Paris FC espère attirer de nouveaux fans... en rendant ses places gratuites

Si vous souhaitez assister à la rencontre Paris FC-Bastia samedi, comptant pour la 14e journée de Ligue 2, vous n'aurez, pour la première fois, aucun centime à débourser. Le deuxième club de la capitale, derrière l'incontournable Paris Saint-Germain, a effectivement annoncé que tous ses matches à domicile seraient désormais gratuits. Il suffit simplement de s'inscrire sur le site de l'équipe parisienne pour acquérir une place.

"Le football doit être moins cher aujourd'hui"

Ce choix détonne à l'heure du foot business, mais l'idée est de permettre au plus grand nombre de venir au stade Charléty, l'antre du Paris Football Club, situé dans le 13e arrondissement de la capitale. "Le football doit être moins cher aujourd'hui", prône Pierre Ferracci, le président du PFC, au micro d'Europe 1.

"Il y a des problèmes de pouvoir d'achat, et c'est ça (les matches de football, ndlr) qu'on sacrifie en priorité, et c'est dommage pour les gamins", poursuit le président du club, qui espère que d'autres équipes suivront la démarche "en baissant les tarifications, et en rendant au football son côté populaire et son côté très accessible pour les uns et pour les autres".

Remplir le stade Charléty

Si les tribunes gratuites sont forcément un manque à gagner - de l'ordre plusieurs centaines de milliers d'euros -, cela sera compensé, dixit le président, d'abord par une hausse des revenus de la buvette mais aussi par l’arrivée de nouveaux sponsors. Un pari qui séduit les supporters, à l'image de Maxence, membre des Ultras Lutetia. "On ne s'y attendait pas du tout, on accueille cette nouvelle avec enthousiasme", réagit-il, souhaitant qu'il y ait "du monde à Charléty". "On a pas mal de demandes. Tous les feux sont au vert, en espérant que cela suive sur le terrain", convient ce supporter.

L'objectif de la démarche du club est clair : remplir le stade Charléty ! L'enceinte compte 19.000 places, mais la saison dernière, seulement 4.000 étaient occupées en moyenne. L'autre but de la manœuvre est aussi de vouloir exister dans l'ombre de son encombrant voisin, le Paris Saint-Germain.