Pascal Praud et vous - Joueurs, niveau de jeu... Le football était-il mieux avant ? La réponse de Didier Roustan

Certains amateurs de football peuvent être nostalgiques des années 1960-1970, décennies pendant lesquelles les joueurs étaient plus accessibles au public et restaient plus souvent fidèles à leurs clubs que les professionnels d'aujourd'hui. Faut-il en déduire pour autant que le football, c'était mieux avant ? Lundi dans l'émission Pascal Praud et vous, Didier Roustan, ancien présentateur de Téléfoot sur TF1 dans les années 1980 et auteur de Puzzle, a dressé une comparaison entre ces deux époques footballistiques.