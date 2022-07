Football : le FC Villefranche-Beaujolais pourrait remplacer Bordeaux en Ligue 2

Et si le Beaujolais remplaçait Bordeaux en Ligue 2 de football ? Les Girondins, déjà sportivement relégués en Ligue 2 au terme de la dernière saison, ont été rétrogradés en National (3e division) par la Commission d'appel de la FFF. Le club de Nouvelle-Aquitaine a en effet été sanctionné par la DNCG pour garanties financières insuffisantes. Une réalité démentie jeudi par Gérard Lopez, le président des Girondins, qui a annoncé faire appel de cette décision. En attendant, il y a une équipe qui se verrait bien en Ligue 2 à la place de Bordeaux : le FC Villefranche-Beaujolais, un tout petit club qui voit grand et qui vient de jouer les barrages pour l'accession en Ligue 2.

Après deux ans aux portes de la Ligue 2

Le FC Villefranche-Beaujolais, avec ses 3 millions d'euros de budget, est considéré comme un petit poucet du football français. Situé dans une petite ville de 35.000 habitants posée au pied des vignobles, le club est pourtant devant les gros du championnat de National 1, l'équivalent de la 3e division. Si un club doit remplacer Bordeaux en Ligue 2, c'est bien le FC Villefranche-Beaujolais, estime son président Philippe Terrier.

"Nous, on est complètement prêts. On est prêts à assumer cette montée. Sportivement, on a prouvé qu'on avait la vocation à évoluer en Ligue 2. On a fait les barrages deux ans de suite et on est en train de préparer le budget qu'on va présenter à la DNCG. Donc, on sera prêts pour tout de suite attaquer la Ligue 2", explique-t-il.

Un budget doublé et un nouveau stade

Le club a donné toutes les garanties aux instances du foot : son budget serait doublé à l'étage supérieur, et son stade étant trop petit, il irait jouer ses matches à domicile à Gueugnon, à 120 kilomètres de là. Une opportunité qui ne manque pas d'enthousiasmer les supporters du FC Villefranche-Beaujolais. "Ça ferait plaisir. Ce serait génial pour le club. Si la place se présente, on la prend ! On va pas se poser de question et on va la jouer à fond, c'est sûr ! Pour la région, pour le Beaujolais, c'est hyper important !", explique l'un d'entre eux.

Sans attendre la décision concernant Bordeaux, le FC Villefranche-Beaujolais se prépare donc à jouer en Ligue 2. Ce qui ne lui est arrivé qu'une seule fois dans son histoire : lors de la saison 83-84, soit il y a 39 ans !