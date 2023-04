Coupe de France : Toulouse en finale, une première depuis 66 ans

Un but de Farès Chaïbi inscrit à la 85e minute a permis à Toulouse d'arracher sa qualification pour la finale de la Coupe de France après sa victoire sur Annecy (2-1), jeudi au Parc des Sports. Dans les tribunes, les supporters ont fait exploser leur joie au coup de sifflet final. Des supporters en transe puisque la dernière finale du club en Coupe de France date de 1957.

"Une grande émotion" pour l'entraîneur du TFC

Il fallait avoir le cœur bien accroché avec un but en prolongation finalement refusé pour hors-jeu. "Comme on dit souvent, l'essentiel est de se qualifier, on est très heureux du résultat, c'est une grande émotion et surtout on ne se lasse pas de la communion avec notre public", a confié Philippe Montanier, l'entraîneur de Toulouse au micro d'Europe 1.

Après quatre échecs lors des cinq éditions précédentes face à des clubs de division inférieure, Toulouse écarte Annecy, formation de Ligue 2 et s'offre un billet pour la finale de la Coupe de France. "C'est super ce qu'on a réalisé. Il y a deux ans, on était encore en Ligue 2, on a vécu la montée et maintenant la finale de Coupe de France donc c'est exceptionnel et c'est un super moment", a lancé le capitaine toulousain, le Belge Brecht Dejaegere.

Le TFC et ses nombreux adeptes seront très nombreux le samedi 29 avril prochain au Stade de France pour encourager leur équipe face à Nantes.