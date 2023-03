Football : la Belgique s'impose contre l'Allemagne (3-2), une première depuis 1954

Déjà séduisante contre la Suède (3-0) en qualifications pour l'Euro 2024 il y a trois jours, la Belgique a convaincu mardi soir à Cologne, en dominant 3 à 2 en amical une sélection allemande encore convalescente après son Mondial 2022 manqué. Nouveau dans le rôle de sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco a enchaîné avec un deuxième succès porté par son capitaine, Kevin De Bruyne, auteur de deux passes décisives et d'un but.

Une victoire qui permet à la Belgique de signer son premier succès contre l'Allemagne depuis le 26 septembre 1954 ! Depuis, les deux sélections s'étaient affrontées à seize reprises avec quinze victoires allemandes et un match nul. La dix-septième occasion aura été la bonne pour la Belgique. Un succès belge en Allemagne n'était plus arrivé depuis mai 1910.

68 ans sans victoire

La dernière victoire de la Belgique face à l'Allemagne date ainsi de plus de 68 ans, en match amical. Mardi soir, les Belges ont pu s'imposer dans un match haletant grâce à des réalisations de Yannick Carasco (7e), Romelu Lukaku (9e) et Kevin De Bruyne (78e) alors que Niclas Füllkrug (44e sur penalty) et Serge Gnabry (87e) ont marqué pour l'Allemagne.