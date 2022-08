Coupe de France : à Vendin-le-Vieil, comment les joueuses se préparent pour leur match

REPORTAGE

Une dizaine de joueuses sortent des vestiaires, vêtues du maillot aux couleurs du club, vert et noir. Toutes les footballeuses amateures de l'Étoile Sportive de Vendin-le-Vieil, à côté de Lens dans le Pas-de-Calais, ont rechaussé leurs crampons. Marine est ravie de retrouver l'équipe pour cette reprise. "C'est sympa, on se raconte nos anecdotes. Des choses qu'on ne s'est pas dites pendant deux mois : les filles qui vont rester ou pas, les équipes qu'on va affronter... Pendant deux mois, on n'a pas fait grand chose, on va dire. Du coup, on va bien morfler là", souffle-t-elle avec le sourire.

"Je ne veux pas qu'on s'arrête, sauf pour boire un coup"

Alexandre, le coach, a préparé un entraînement avec beaucoup de travail foncier. "Il y en a pour qui ça va être un peu dur", explique-t-il sur Europe 1. "Je ne veux pas qu'on s'arrête, sauf pour boire un coup. D'accord, on reprend. Vous avez mangé beaucoup de glaces, beaucoup de McDo. On va essayer de les perdre assez rapidement", lance-t-il aux joueuses avant de démarrer l'entraînement, à deux semaines de leur premier match de Coupe de France.

"Il faut qu'elles soient prêtes physiquement"

Après une heure de travail physique, avec du cardio, 30 minutes de jeu avec ballon. La reprise est difficile pour certaines. "C'est dur. Ça fait du bien de retoucher le ballon. Ça fait un peu mal mais ça fait du bien quand même", s'exclame l'une des joueuses sur Europe 1. Et, "il faudra que mes joueuses soient prêtes physiquement", insiste l'entraîneur. Le compte à rebours est lancé : dans moins de deux semaines, les joueuses de l'Étoile Sportive de Vendin-le-Vieil joueront leur premier grand rendez-vous de la saison.