Football : 112 ans après sa création, le club de Concarneau joue son premier match en Ligue 2

L'été fut court et pas de tout repos. Du côté de Concarneau, il y a d'abord eu l'euphorie de devenir enfin un club professionnel en entrant en Ligue 2. Une réelle fierté que le président Jacques Piriou partage avec l'ensemble du club.

"Il n'y a jamais eu de dépôt de bilan ou de remise à plat. C'était une continuité. Je suis fier pour eux, pour tous ceux qui ont mouillé le maillot ces dernières années pour arriver là où on est aujourd'hui", explique-t-il avec émotion au micro d'Europe 1.

Premier match contre Bastia

Après l'euphorie de l'entrée du club en deuxième division, il est venu le temps des négociations avec les voisins. Le stade n'étant pas aux normes de la Ligue 2, le président concarnois a trouvé une solution d'urgence : jouer à Brest, Guingamp ou encore à Lorient.

"Pour nous, c'est un crève-cœur, bien évidemment, de ne pas jouer ses premiers matches sur notre terrain. On a pris du retard au niveau des travaux et qu'on n'a pas suffisamment anticipé cette possibilité d'accession en Ligue 2 et qui nous pénalise aujourd'hui sur une saison complète", détaille Jacques Piriou.

Malgré un stade toujours en travaux, les supporters de l'US Concarneau seront présents en nombre au Roudourou de Guingamp pour affronter dès ce soir le Sporting Club de Bastia.