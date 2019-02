Foot : Nantes saisit la Fifa pour le paiement du transfert d'Emiliano Sala à Cardiff

Le FC Nantes a saisi la Fifa pour obtenir du Cardiff City FC le paiement du transfert de l'attaquant argentin Emiliano Sala, suspendu par le club gallois,a confirmé mercredi l'organisation. "Nous pouvons confirmer que nous avons reçu (mardi) soir une plainte du FC Nantes contre Cardiff en lien avec le transfert d'Emiliano Sala", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Fifa. "Nous étudions cette affaire et nous n'avons par conséquent aucun autre commentaire à faire pour le moment", a-t-il ajouté.

Cardiff a décidé de ne pas payer le premier tiers. Après la mort du joueur dans un accident d'avion, Cardiff avait décidé de ne pas honorer un premier versement de 6 millions d'euros sur les 17 du montant total du transfert, alors qu'il avait été validé par les autorités footballistiques avant l'accident. Nantes avait envoyé début février un courrier laissant dix jours à Cardiff pour régler ce premier tiers avant d'entamer une procédure devant la Fifa, conformément au règlement de l'institution.

De son côté, le club gallois avait indiqué vouloir attendre les premières conclusions du rapport d'enquête sur l'accident pour voir si une partie des responsabilités pouvait être imputées aux Canaris, justifiant une révision à la baisse de ce transfert record pour les "Bluebirds". Cardiff estimait également que, le vol ayant été organisé par Mark McKay, fils de l'intermédiaire Willy McKay mandaté par Nantes pour trouver un club anglais à Sala, les Jaune et Vert étaient concernés par l'organisation du vol fatal.

Nantes avait fait valoir qu'un Certificat international de transfert (CIT), enregistrant la mutation de Sala de Nantes à Cardiff, avait été émis avant l'accident et que l'avant-centre n'était donc plus sous sa responsabilité. Selon un premier rapport d'enquête provisoire publié lundi, l'appareil transportant Sala et piloté par David Ibbotson, toujours porté disparu, ne semblait pas avoir les autorisations pour effectuer un vol commercial. Il n'est même pas certain que le pilote ait eu l'autorisation pour voler de nuit, toujours selon le rapport provisoire.

Le corps d'Emiliano Sala avait été retrouvé à bord de l'épave de l'avion et récupéré le 7 février, plus de deux semaines après la disparition de l'appareil dans la Manche, au large de l'île de Guernesey.